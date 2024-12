Influencerița Disney Dominique Brown a murit la 34 de ani. Ar fi suferit o reacție alergică severă

Dominique Brown, o influenceriță cunoscută pentru promovarea culturii Disney și co-creatoarea comunității online Black Girl Disney, a murit joi, la vârsta de 34 de ani, în urma unei urgențe medicale survenite la un eveniment de brand din Los Angeles.

Potrivit NBC News, Brown ar fi suferit o reacție alergică severă în timpul unei întâlniri organizate de BoxLunch, o fostă catedrală transformată în spațiu de evenimente.

Serviciile de urgență au fost chemate după ce DJ-ul a întrerupt muzica pentru a cere un EpiPen. BoxLunch și Vibiana au declarat că desfășoară anchete independente pentru a determina circumstanțele incidentului.

Cine a fost Dominique Brown

Dominique Brown a fost o figură importantă în comunitatea Disney, fiind co-creatoarea Black Girl Disney, un spațiu dedicat influencerițelor de culoare pasionate de universul Disney. Contul Black Girl Disney are peste 20.000 de urmăritori, iar cel personal al lui Brown a acumulat peste 21.000, relatează Mediafax.

Familia și prietenii i-au adus omagii online, iar fratele său, Patrick Ramos, a mulțumit comunității pentru sprijinul acordat. Actrița Anika Noni Rose, vocea Prințesei Tiana din "The Princess and the Frog", a numit-o pe Brown "un spirit frumos" și a susținut o petiție pentru introducere de măsuri de siguranță alimentară în restaurante.

