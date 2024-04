Citește și

A divorțat fără să stea pe gânduri după ce a descoperit ce semnficiație are tatuajul soțului ei. Femeia nu a putut să treacă peste

Ţara din Europa pe care nimeni n-o recunoaşte. E situată pe malul Dunării, are steag, imn şi monedă, dar zero cetăţeni

Publicat 18.03.2024