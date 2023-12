Demolarea sutelor de kilometri de tuneluri subterane şi buncăre este unul dintre obiectivele ofensivei lansate de Israel după atacurile Hamas asupra teritoriului său la 7 octombrie.

Printre locurile invadate de Hamas în timpul acestui atac se numără punctul de trecere a frontierei Erez dintre Gaza şi Israel. La doar 400 de metri sud de punctul de control, armata a arătat jurnaliştilor punctul de ieşire a ceea ce a descris ca fiind un proiect emblematic al Hamas, ascuns într-o dună de nisip. Tunelul coboară în diagonală până la o adâncime de 50 de metri, pe o lungime totală de 4 km, potrivit purtătorului de cuvânt principal al armatei, contraamiralul Daniel Hagari. Este suficient pentru a ajunge în nordul oraşului Gaza, cândva inima guvernării Hamas şi acum o zonă de luptă devastată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta este "cel mai mare tunel pe care l-am găsit în Gaza (...) conceput pentru a viza punctul de trecere (Erez)", a declarat Hagari, fără a preciza dacă acest loc a fost folosit de Hamas pentru atacul din 7 octombrie. "Milioane de dolari au fost investite în acest tunel. A fost nevoie de ani de zile pentru a construi acest tunel", a adăugat el. "Vehiculele puteau trece prin el", a precizat purtătorul de cuvânt, potrivit News.ro.

Hamas nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters

Potrivit The Times of Israel, care citează armata, tunelul are mai multe ramificaţii şi joncţiuni, împreună cu instalaţii sanitare, linii electrice şi de comunicaţii. În unele părţi ale tunelului, trupele au găsit uşi cu explozibil, despre care IDF a spus că au fost menite să împiedice intrarea trupelor israeliene.

Armata a precizat că, în ultimele săptămâni, unitatea de elită Yahalom a Corpului de geniu şi Brigada de Nord a Diviziei Gaza au folosit "mijloace avansate de informaţii şi tehnologice" pentru a descoperi reţeaua "strategică" de tuneluri, a o scana şi a o curăţa de orice potenţiale ameninţări.

În interior au fost găsite "multe arme" aparţinând Hamas.

Fratele liderului Hamas din Gaza s-a ocupat de proiectul tunelului

"Lăţimea tunelului indică faptul că a fost destinat să fi fost folosit pentru raiduri cu vehicule împotriva civililor din comunităţile (israeliene) de la graniţa cu Gaza", a declarat comandantul Brigăzii de Nord a Diviziei Gaza, colonelul Haim Cohen, într-o declaraţie video. Cohen a precizat că niciuna dintre ramurile tunelului nu a intrat pe teritoriul israelian.

În timpul luptelor în curs de desfăşurare în Gaza, Hamas a efectuat mai multe atacuri împotriva trupelor din reţeaua de tuneluri, potrivit IDF. În urmă cu câteva zile, mai mulţi oameni înarmaţi ai Hamas au fost ucişi în interiorul tunelului.

IDF susţine că ofensiva sa terestră împotriva Hamas în Gaza a furnizat "o mulţime de informaţii despre proiectul de tuneluri teroriste al Hamas".

Odată cu acest anunţ, IDF a publicat şi imagini obţinute din Fâşia Gaza care arată inginerii Hamas construind tunelul. Imaginile arată membri ai grupării teroriste palestiniene folosind echipamente specializate pentru a săpa tunelul.

Potrivit IDF, la construcţia tunelului a participat o echipă de zeci de terorişti Hamas "care au venit special pentru construcţia acestuia din Khan Younis (în sudul Fâşiei Gaza) spre nordul Fâşiei Gaza".

Armata susţine că proiectul tunelului a fost condus de Muhammad Sinwar, comandantul brigăzii de sud a Hamas şi fratele liderului Hamas din Gaza, Yahya Sinwar.

IDF a mai precizat că materialele folosite pentru construirea acestui tunel "nu au fost întâlnite până acum în tunelurile tactice ale Hamas", iar maşinile folosite pentru săparea tunelului şi pentru construcţie au fost introduse ilegal în Fâşia Gaza.

IDF a descoperit peste 800 de puțuri de tunel în Fâșia Gaza, de la începutul ofensivei terestre

Săptămâna trecută, IDF a anunţat că soldaţii au descoperit peste 800 de puţuri de tunel în Fâşie de la începutul ofensivei terestre vizând Hamas, dintre care aproximativ 500 au fost deja distruse. De asemenea, IDF a efectuat cu succes un test de pompare a apei de mare în vasta reţea de tuneluri de sub Gaza, o acţiune menită să distrugă reţeaua subterană de pasaje şi ascunzători ale grupării teroriste palestiniene şi să-i scoată la suprafaţă pe agenţii acesteia. Întrebat în legătură cu preocupările că această tactică ar putea dăuna ostaticilor - dintre care unii sunt reţinuţi în tunelurile Hamas - purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că armata operează pe baza informaţiilor pe care le are cu privire la locul unde crede că se află ostaticii şi că nu va lua măsuri care să le dăuneze.

Se crede că 128 de ostatici au rămas în Gaza, nu toţi în viaţă. În timpul amistiţiului care a durat o săptămână, Hamas a eliberat 105 ostatici. Patru ostatici au fost eliberaţi înainte de armistiţiu, iar unul a fost salvat de trupe. De asemenea, au fost recuperate cadavrele a opt ostatici, iar trei ostatici au fost ucişi din greşeală de către armata israeliană.

Forţele de Apărare ale Israelului au confirmat moartea a 21 dintre ostaticii încă deţinuţi de Hamas, citând noi informaţii şi constatări obţinute de trupele care operează în Gaza.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!