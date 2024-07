J.D. Vance, numărul 2 ales de Donald Trump, se opune radical ajutării Ucrainei: "Nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina într-un fel sau altul"

Alegerea de către Donald Trump a senatorului de Ohio, J.D. Vance , drept ''numărul doi'' al său pentru alegerile prezidenţiale americane din noiembrie a amplificat îndoielile că SUA vor continua sprijinul pentru Ucraina dacă fostul preşedinte se va întoarce la Casa Albă, relatează The New York Times (NYT).

J.D. Vance s-a opus cel mai vocal deblocării de către Congres a ajutorului militar şi economic de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Senatorul a dus o adevărată campanie la Washington pentru a opri sprijinirea Ucrainei, fără succes în cele din urmă, aminteşte NYT. "Nu mă interesează ce se întâmplă cu Ucraina într-un fel sau altul", sunt cuvintele folosite de senatorul Vance într-un interviu din 2022 pentru a-şi descrie poziţia faţă de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Vance susţine că sprijinirea Ucrainei în războiul împotriva invadatorilor ruși este inutil de costisitor și a catalogat drept SF obiectivul Ucrainei de a reveni la granițele de dinaintea invaziei, comentează NYT. Vance e de părere că Ucraina ar trebui să oprească manevrele ofensive în războiul cu Rusia și să înceapă să negocieze un acord de pace deoarece Occidentul nu va putea produce niciodată suficiente arme pentru ca victoria să fie fezabilă.

Comentariile lui J.D. Vance despre sprijinul SUA pentru Ucraina:

"Matematica lui Biden în Ucraina este greşită"

J.D. Vance susţine că administrația Biden a calculat greşit de câți bani și de câte resurse este nevoie pentru a învinge Rusia. "Întrebarea cea mai fundamentală este cât are nevoie Ucraina și cât putem oferi de fapt? Domnul Biden sugerează că un supliment de 60 de miliarde de dolari înseamnă diferența dintre victorie și înfrângere într-un război major dintre Rusia și Ucraina. Iar asta este greșit... În mod fundamental, ne lipsește capacitatea de a produce cantitatea de arme de care Ucraina are nevoie pentru a câștiga războiul" a scris J.D. Vance într-un eseu publicat de The New York Times pe 12 aprilie 2024.

Ucraina ar trebui să adopte o poziție defensivă și să negocieze cu Rusia

Senatorul de Ohio e de părere că obiectivul declarat al președintelui Volodimir Zelenski de a reveni la graniţele Ucrainei din 1991 este imposibil. El a certat administrația Biden pentru că a renunțat la negocierile cu Rusia, considerând refuzul unul "absurd".

"Prin adoptarea unei strategii defensive, Ucraina își poate păstra forța militară prețioasă, poate opri vărsarea de sânge și poate câştiga timp pentru începerea negocierilor", a argumentat el în acelaşi eseu.

SUA ar trebui să trimită bani la granița cu Mexic, nu în Ucraina

În timpul negocierilor din Senat cu privire la pachetul de ajutor pentru Ucraina, Vance a susținut că liderii republicani au făcut o înțelegere proastă în detrimentul apărării graniței de sud a SUA, cea cu Mexicul.

"Am susținut negocierea pentru a aduce o securitate de bun simț la frontieră în această țară. Nu am fost de acord cu o finanţare de faţadă la graniță pentru a trimite alte 61 de miliarde de dolari în Ucraina", a spus el la o conferință de presă de pe 6 februarie 2024

SUA ar trebui să-și concentreze armata pe amenințările din Asia, nu din Europa

Vance a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen, din februarie, că Statele Unite trebuie să-și concentreze eforturile în Asia, nu în Ucraina, o regiune despre care spune că va fi punctul central al politicii externe americane în următorii 40 de ani. El a mai susținut că producerea de rachete destinate sistemelorPatriot pentru Ucraina ar lăsa Taiwanul fără astfel de arme în cazul unei invazii chineze.

"Sunt o mulțime de băieți răi în toată lumea și sunt mult mai interesat de unele dintre problemele din Asia de Est decât de cele din Europa", a spus el la Conferința de securitate de la München, de pe 18 februarie 2024.

Biden, întrebat despre J.D. Vance: "Este clona lui Trump"

Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat luni că senatorul J.D. Vance este o "clonă" a lui Donald Trump în multe chestiuni. "O clonă a lui Trump în multe chestiuni", a transmis Biden presei.

Echipa sa de campanie a scris ulterior pe platforma X că J.D. Vance doreşte să pună în aplicare politici în favoarea bogaţilor, numidu-l un "extremist" anti-avort. "El şi Trump vor să majoreze taxele pentru gospodăriile din clasa de mijloc, în timp ce favorizează reducerile de taxe pentru cei bogaţi". J.D. Vance este un extremist care neagă rezultatul alegerilor din 2020 şi susţine interzicerea avortului la nivel naţional, a mai criticat, pe platforma X, echipa de campanie a preşedintelui Biden.

