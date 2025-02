Jurnalistă britanică, dispărută fără urmă de 11 zile în Brazilia

Secretariatul securităţii statului din Sao Paulo (sud-est) a explicat, într-un comunicat transmis AFP, că o anchetă este în desfăşurare "pentru a localiza persoana dispărută şi pentru a clarifica situaţia".

Dispărută fără urmă

Asociaţia corespondenţilor de presă străini din Brazilia (ACIE) şi-a exprimat marţi seara îngrijorarea cu privire la dispariţia jurnalistei Charlotte Alice Peet, în vârstă de 32 de ani, cerând autorităţilor "să-şi intensifice căutările pentru a o găsi pe jurnalista britanică cât mai curând posibil".

Charlotte Alice Peet, o jurnalistă independentă, a colaborat cu ziare precum The Times of London şi The Evening Standard, potrivit profilului său LinkedIn.

Ultima informaţie în legătură cu ea datează de pe 8 februarie, când a contactat o prietenă care locuieşte în Rio de Janeiro pentru a-i cere să o găzduiască în acel oraş. ACIE a precizat că "această prietenă i-a răspuns că, din păcate, nu va putea să o găzduiască".

Câteva zile mai târziu, membrii familiei jurnalistei britanice au contactat-o pe prietena în cauză pentru a-i spune că au pierdut contactul cu ea.

