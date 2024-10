Kamala Harris a deschis şi a băut o bere în direct, la emisiunea "The Late Show with Stephen Colbert". Candidata la preşedinţie a dezvăluit când a băut ultima dată o doză de bere.

Kamala Harris a băut o bere în direct, în emisiunea "The Late Show with Stephen Colbert". Trump şi Biden nu consumă alcool - The Late Show with Stephen Colbert/YouTube