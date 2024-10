Momentul în care SUA s-au temut că Putin va folosi arma nucleară. Ordinul lui Biden: "Intrați pe linie cu rușii pe toate canalele"

"Bibi Netanyahu e un fiu de cățea (n.r. în engleză "son of a bitch"), este un tip rău. E un tip al dracului de rău!", a declarat Joe Biden în primăvara lui 2024, într-o discuţie privată, despre premierul israelian în timp ce războiul Israelului în Gaza se intensifica, scrie Bob Woodward în cartea sa. "Nenorocitul de Putin (n.r. în engleză "fucking Putin"). Putin este malefic. Avem de-a face cu un simbol al răului", le-a spus Biden consilierilor săi în Biroul Oval la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, potrivit lui Woodward.

Cartea "Război" dezvăluie noi detalii despre conversațiile private ale lui Donald Trump cu Putin și un transport secret de aparate de testate pentru Covid-19 trimise de republican pentru a fi folosite personal de preşedintele Rusiei în timpul pandemiei. Trump a negat aceste informaţii, relatează CNN.

Noua carte a lui Woodward oferă o nouă perspectivă asupra unor momente cheie legate de acum au fost abordate diverse crize internaționale de către administraţia Joe Biden, de la retragerea militară dezastruoasă din Afganistan până la confruntarea cu Vladimir Putin înainte de a invada Ucraina şi la certurile private cu Netanyahu.

Articolul continuă după reclamă

Cartea are la bază sute de ore de interviuri şi explorează războaiele politice și personale pe care Biden le-a purtat în timpul președinției sale, inclusiv detalii despre decizia de a se retrage din cursa pentru a fi reales în 2024 și conversații despre problemele legale ale fiului său, Hunter Biden.

Dezvăluiri cheie din noua carte a lui Bob Woodward

Bob Woodward scrie că echipa de securitate națională a lui Joe Biden a crezut la un moment dat că există o amenințare reală, o probabilitate de 50%, ca Putin să folosească arme nucleare în Ucraina.

Biden a spus că "nu ar fi trebuit să-l numească niciodată" pe procurorul general Merrick Garland în timpul unei conversații despre problemele legale ale fiului său.

Biden a criticat modul în care fostul președinte Barack Obama a tratat invazia Crimeei de către Putin în 2014, acuzând că "Barack nu l-a luat niciodată în serios pe Putin".

Woodward relatează, citând un consilier al lui Trump, că au existat "poate până la șapte" apeluri între Trump și Putin după ce Trump a părăsit Casa Albă în 2021

Purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, Steven Cheung, a declarat că Trump nu i-a oferit lui Woodward "absolut niciun acces la informaţii" pentru cartea sa. "Niciuna dintre aceste povești inventate de Bob Woodward nu este adevărată", a spus el. Iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Emilie Simons, a declarat marți, întrebată despre relaţia dintre Biden și Netanyahu că: "Au o relație lungă, foarte sinceră și directă și nu am niciun comentariu de făcut despre acele anecdote".

Joe Biden: "Iisuse Hristoase! Acum trebuie să fac faţă Rusiei care înghite Ucraina?"

Woodward relatează că în perioada de dinaintea invaziei ruse, SUA au obținut "o comoară" de informații secrete, care a arătat "în mod concludent" în octombrie 2021 că Putin intenționa să invadeze Ucraina cu 175.000 de soldați. "A fost o lovitură uimitoare din partea elitei serviciilor de informații americane, ajutate inclusiv de o sursă umană din interiorul Kremlinului", relatează Woodward. Sursele umane sunt printre cele mai sensibile surse în colectarea de informații.

"A fost ca și cum ar fi intrat în secret în cortul comandantului inamic și s-au aplecat deasupra hărților, examinând numărul și mișcarea brigăzilor, precum şi întreaga secvență planificată din invazia multifrontală", scrie Woodward.

În timp ce Biden și consilierii săi au fost de acord că planul era "foarte serios", le era în continuare greu lor și aliații lor să creadă că asta urma să se întâmple. "Asta este ceea ce Putin plănuiește să facă", i-a spus directorul CIA, Bill Burns, lui Biden, potrivit lui Woodward. "Ar fi o nebunie", a răspuns Biden. "Iisuse Hristoase!" a spus Biden. "Acum trebuie să fac faţă Rusiei care înghite Ucraina?"

Biden l-a confruntat pe Putin cu aceste informații de două ori în decembrie 2021, mai întâi într-o conferință video și apoi în ceea ce Woodward a descris ca fiind un "apel telefonic fierbinte de 50 de minute" care a devenit atât de tensionat încât, la un moment dat, Putin "a crescut într-un mod amenințător riscul unui război nuclear." Biden i-a răspuns reamintindu-i lui Putin că "este imposibil să câștigi" un război nuclear.

Kamala Harris i-a cerut lui Zelenski să aleagă un succesor în cazul morții sau capturării sale

În ciuda avertismentelor repetate, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea că Putin va invada efectiv Ucraina, chiar și după ce vicepreședinta Kamala Harris i-a spus în timpul unei întâlniri din februarie 2022, la Conferința de Securitate de la Munchen, că o invazie este iminentă.

Harris i-a spus lui Zelenski că trebuie să "înceapă să se gândească la lucruri precum un plan de succesiune pentru a conduce țara dacă eşti capturat sau ucis sau nu poți guverna". După întâlnire, scrie Woodward, Harris a spus că este îngrijorată că ar putea fi ultima dată când l-a văzut pe Zelenski.

"Momentul cel mai înfiorător al întregului război"

Una dintre cele mai dramatice scene din carte dezvăluie cât de alarmați au devenit Biden și echipa sa de securitate națională cu privire la perspectiva ca Putin să folosească arme nucleare. Până în septembrie 2022, rapoartele serviciilor de informații americane considerate "bine lucrate" au evaluat că Putin era "profund deranjat" şi atât de disperat de pierderile suferite pe câmpul de luptă încât ar putea folosi arme nucleare tactice în Ucraina.

Pe baza acestor informații, Casa Albă credea că există o probabilitate de 50% ca Rusia să folosească o armă nucleară tactică, probabilitatea a crescut vertiginos de la 5% și apoi 10%, relatează Woodward. "Pe toate canalele, intrați pe linie cu rușii", l-a instruit Biden pe consilierul său pentru securitate națională, Jake Sullivan. "Spuneți-le ce vom face ca răspuns", a spus el, potrivit lui Woodward.

În carte este relatat un apel telefonic tensionat între secretarul Apărării Lloyd Austin și omologul său rus, în octombrie 2022. "Dacă faceţi asta, toate reţinerile noastre după care am operat în Ucraina vor fi reconsiderate", i-a spus Austin ministrului Apărării Serghei Şoigu, potrivit lui Woodward. "Acest lucru ar izola Rusia pe scena mondială într-o asemenea măsură încât ruşilor nu le va plăcea".

"Sunt liderul celei mai puternice armate din istoria lumii"

"Nu reacţionez bine la ameninţări", a răspuns Şoigu. "Domnule Ministru. Sunt liderul celei mai puternice armate din istoria lumii. Nu fac amenințări", i-a răspuns Austin, potrivit lui Woodward.

Două zile mai târziu, rușii au cerut un alt apel. De data aceasta, ministrul rus al Apărării a susținut în mod dramatic că ucrainenii plănuiau să folosească o "bombă murdară", o poveste falsă despre care americanii credeau că va fi folosită de Kremlin ca pretext pentru a desfășura o armă nucleară. "Nu vă credem", a răspuns ferm Austin, conform lui Woodward. "Nu vedem niciun indiciu în acest sens, iar lumea va vedea asta." "Nu o faceţi", i-a spus el lui Şoigu. "Am înțeles", a răspuns Şoigu.

"A fost probabil cel mai tensionat moment al întregului război", a povestit mai târziu Colin Kahl, un înalt oficial de la Pentagon.

Ce i-a trimis Trump în secret lui Putin

Cartea conține detalii noi despre relația lui Trump cu Putin. În 2020, scrie Woodward, Trump "i-a trimis în secret lui Putin o grămadă de aparate de testare Covid "Abbott Point of Care" pentru uzul său personal". În perioada de vârf a pandemiei, Rusia și Statele Unite au făcut schimb de echipamente medicale, cum ar fi ventilatoare. Însă Putin, despre care se ştie că s-a izolat din cauza fricii de Covid, i-a spus lui Trump, într-un apel telefonic, să nu vorbească despre livrarea aparatelor Abbott, relatează Woodward.

"Te rog, nu spune nimănui că mi-ai trimis astea", i-a spus Putin lui Trump, potrivit lui Woodward. "Nu-mi pasă. Bine", a răspuns Trump. "Nu, nu. Nu vreau să spui nimănui pentru că lumea se va supăra pe tine, nu pe mine. Nu le pasă de mine" , a spus Putin. Trump a declarat marți pentru ABC News că această poveste este "falsă".

Woodward a mai scris că Trump a rămas în legătură cu Putin şi după ce a terminat mandatul. Woodward povestește un moment petrecut la Mar-a-Lago în care Trump îi spune unui consilier principal să părăsească camera pentru ca "să poată avea ceea ce a el spus că este un telefon privat cu președintele rus Vladimir Putin". "Potrivit consilierului lui Trump, au existat mai multe apeluri telefonice între Trump și Putin, poate chiar șapte după ce Trump a părăsit Casa Albă în 2021", scrie Woodward.

Woodward l-a întrebat pe consilierul lui Trump, Jason Miller, dacă Trump și Putin au vorbit de când a părăsit Casa Albă. "Um, ah, nu din câte ştiu", i-a spus Miller lui Woodward. "Nu am auzit că vorbesc, așa că aș respinge asta", a adăugat Miller.

Woodward a scris că Avril Haines, şefa comunităţii americane de informaţii, "a vorbit cu reţinere" atunci când a fost întrebată dacă au existat apeluri Trump-Putin după terminarea mandatului. "Nu pot spune că sunt la curent cu toate contactele cu Putin. Nu pot să vorbesc despre ceea ce președintele Trump ar fi putut sau nu să facă", a spus Haines, potrivit lui Woodward. Trump a negat povestea într-un interviu acordat marți pentru Newsmax.

Joe Biden: "Bibi, nu ai strategie"

Woodward a descris că relația dintre Biden și Netanyahu a devenit una de tip roller coaster în urma atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Chiar dacă Biden a sprijinit Israelul în mod public, el s-a certat cu Netanyahu în privat cu privire la modul în care Israelul duce războiul din Gaza.

"Care este strategia ta, omule?", l-a întrebat Biden pe Netanyahu în timpul unui apel telefonic din aprilie, relatează Woodward. "Trebuie să intrăm în Rafah", a spus Netanyahu. "Bibi, nu ai nicio strategie", a răspuns Biden.

În aceeași lună, Israelul a lansat un atac aerian în Siria în urma căruia a ucis un general de top din Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene, determinând Iranul să lanseze peste 100 de rachete balistice ca răspuns. Era pentru prima dată când Iranul trăgea rachete de pe teritoriul său direct asupra Israelului.

SUA, împreună cu Arabia Saudită, Iordania și alți aliați ai SUA, au sărit în apărarea Israelului. Deşi aproape toate rachetele iraniene au fost interceptate, Netanyahu a vrut să riposteze. Biden i-a spus să considere situaţia un câştig pentru Israel. "Nu trebuie să faci o altă mișcare. Nu fă nimic", i-a spus Biden la telefon lui Netanyahu.

În cele din urmă, Israelul a lansat un atac limitat, calibrat, împotriva Iranului, pe care Biden l-a considerat o victorie. "Știu că va face ceva, dar felul în care îl limitez este să-i spun să nu facă nimic", le-a spus Biden consilierilor săi, potrivit Woodward. Frustrarea lui Biden față de Netanyahu a crescut pe măsură ce războiul a continuat să escaladeze. "Este un nenorocit de mincinos", a spus Biden în privat despre Netanyahu, după ce Israelul a intrat în Rafah, scrie Woodward.

"Bibi, ce dracu?" a strigat Biden la Netanyahu în iulie, după ce un atac aerian israelian a ucis un comandant militar de top al Hezbollah și trei civili în Beirut, scrie Woodward. "Știi că întreaga lume percepe tot mai mult Israel şi pe tine ca fiind ticălos" i-a spus Biden lui Netanyahu. Netanyahu a răspuns că ținta lui era "unul dintre cei mai importanți teroriști". "Am văzut o oportunitate și am profitat de ea. Cu cât lovești mai tare, cu atât vei avea mai mult succes în negocieri", i-a spus Netanyahu.

"Hei, să-l sunăm pe Trump"

Cartea lui Woodward conține și detalii despre prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman (prescurtat MBS) şi perspectiva normalizării relațiilor Arabiei Saudite cu Israelul înainte de atacul din 7 octombrie.

În urma atacului, secretarul de stat Anthony Blinken a efectuat o vizită furtunoasă prin Orientul Mijlociu, încercând să negocieze asistență umanitară pentru Gaza. Când Blinken a ajuns în Arabia Saudită, era epuizat. Prințul moștenitor a amânat întâlnirea şi i-a ținut treji toată noaptea pe Blinken şi pe echipa lui. "MBS s-a purtat ca un copil răsfățat", a reacţionat Blinken. Într-o conversație ulterioară, Blinken l-a întrebat pe prințul moștenitor saudit despre normalizarea relațiilor cu Israelul. "Imi doresc asta? Nu contează atât de mult. Am nevoie de asta? Absolut", a răspuns el, potrivit lui Woodward.

Woodward povestește și despre o întâlnire pe care Graham, senator de Carolina de Sud, a avut-o cu prințul moștenitor în martie. "Hei, să-l sunăm pe Trump", i-a spus Graham lui MBS în timpul unei întâlniri cu liderul saudit. Ceea ce a urmat arată modul în care liderul saudit operează și comunică cu diverși lideri mondiali și oficiali guvernamentali. Woodward scrie că bin Salman a cerut unui consilier să aducă o geantă cu aproximativ 50 de telefoane (burnere, de unică folosinţă) şi a scos unul etichetat "TRUMP 45". În geantă mai era un telefon etichetat "JAKE SULLIVAN".

Biden: Barack nu l-a luat niciodată în serios pe Putin

Cartea descrie şi luptele personale și politice ale lui Biden. În timp ce Biden invocă rar în public numele lui Trump, unde se referă la el ca la "predecesorul meu" în privat, Biden îl numește "nemernicul ăla", scrie Woodward.

După retragerea militară dezastruoasă din Afganistan, Biden a primit un telefon de la fostul preşedinte Bush. "Oh, Doamne, înțeleg prin ce treci. Și eu am fost trădat de oamenii mei de informații", i-a spus Bush lui Biden, potrivit lui Woodward.

Înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, Biden s-a plâns că Obama nu a făcut destul pentru a-l opri pe Putin în 2014, când liderul rus a invadat Crimeea. "Au dat-o în bară în 2014", i-a spus Biden unui prieten, potrivit lui Woodward. "De aceea am ajuns aici. Am greşit. Barack nu l-a luat niciodată în serios pe Putin. Nu am făcut nimic. I-am dat lui Putin permisul să continue!" "Ei bine, îi retrag nenorocitul de permis!" a spus Biden, furios.

Biden nu s-a implicat în justiție, dar în privat, dezvăluie Woodward, preşedintele era furios pentru punerea sub acuzare a fiului său, în special la adresa procurorului general. "Nu ar fi trebuit să îl numesc niciodată pe Garland", i-a spus Biden unui prieten, relatează Woodward. "(Problema) asta nu va dispărea niciodată", s-a plâns Biden.

Woodward descrie, de asemenea, o scenă între tată și fiu la Casa Albă în primăvara lui 2022. Președintele lua cina cu un prieten, când Hunter Biden a început să vorbească despre faptul că el avea cel mai mult de pierdut de pe urma alegerilor midterms. "Hunter vorbea despre criza lui personală", a povestit Woodward. "Președintele Biden s-a lăsat pe spate în scaun, a închis ochii și a oftat".

Biden nu s-a simţit susţinut de Obama

Când Biden a anunţat pe 21 iulie că renunţă la cursa pentru un nou mandat, el a susținut-o imediat pe Kamala Harris, permițându-i acesteia să consolideze sprijinul democrat și să evite luptele interne din partid. Biden şi-a amintit cum este să nu ai susţinerea președintelui, scrie Woodward. "Cred că probabil s-a referit la faptul că Biden nu a simțit că a primit asta de la președintele Obama în 2016", a spus Blinken, citat în carte de Woodward. "A fost dezamăgit. El a simțit că, fiind vicepreședinte al său, aceasta era ordinea normală și naturală."

Cartea abordează şi relația privată dintre Harris şi Biden. Woodward a scris că la un moment dat Harris era îngrijorată de izolarea lui Biden și l-a sunat pe unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi. "Te sun să te întreb, să te implor de fapt, poți, te rog, să vorbești cu președintele mai mult decât o faci deja?" i-a spus Harris prietenului lui Biden. "Președintele te iubește cu adevărat. Ar trebui să vorbești cu el mai des decât o faci."

"Prietenul lui Biden a fost sincer cu vicepreședinta. Uite, unul dintre motivele pentru care Biden mă sună este că îi ofer un nivel de confort până la punctul în care poate înjura liber despre "ce nenorocit este Joe Manchin (n.r. guvernator în Virginia de Vest)," a scris Woodward în cartea sa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Limitaţi accesul copiilor la reţelele sociale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰