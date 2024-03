Lukaşenko: "Atacatorii au încercat mai întâi să fugă în Belarus". Ce i-a cerut Putin să facă imediat după atentat

Aleksandr Lukaşenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat marţi că autorii atentatului de la sala de concerte de lângă Moscova au încercat mai întâi să fugă în Belarus. Moscova susţine că teroriştii voiau să treacă în Ucraina. Nu este însă prima dată când oficiali din Belarus vorbesc de această pistă. Varianta cu încercarea teroriştilor de a fugi în Belarus a circulat sâmbătă şi pe canalele de Telegram din Rusia.

Ambasadorul Belarusului în Federația Rusă, Dmitri Krutoy, a declarat încă de sâmbătă, la o zi după atacul terorist de la Crocus City Hall, că serviciile speciale din Belarus "au ajutat ca teroriştii să nu poată evada peste graniţa comună", potrivit agenţiei de presă oficială Belta.

Meduza, o platformă media independentă în limbă rusă, sugerează că atacatorii au fost reţinuţi sâmbătâ dimineaţă mai aproape de Belarus, dar autorităţile au anunţat capturarea lor în alt loc pentru a se potrivi cu scenariul că se îndreptau în Ucraina.

În dimineața zilei de 23 martie, autoritățile ruse au anunțat că în noaptea precedentă a avut loc un schimb de focuri în timpul unei încercări de a opri o mașină în care se aflau suspecți în localitatea Khatsun din regiunea Briansk (la aproximativ 100 km distanță de granițele Rusiei cu Belarus și Ucraina). Atunci au fost reţinuţi doi dintre atacatori.

Iniţial, canalul rusesc de Telegram Baza, apropiat de forțele de securitate, a scris că mașina în care se aflau atacatorii a fost oprită în apropierea satului Teplî din regiunea Briansk, la doar 16 km de granița cu Belarus. Locul anunţat oficial de autorităţile ruse se află la intersecţia autostrăzilor M3 și P120, care duc la vest spre granița cu Belarus și spre sud spre graniţa cu Ucraina. Această locație pare să întărească afirmația oficialilor ruși că suspecții se îndreptau spre Ucraina, dar Serviciul Federal de Securitate a fost acuzat în trecut că a înscenat arestări în alte locuri faţă de cele reale, susţine Meduza.

Lukaşenko: Atacatorii de la sala de concerte de lângă Moscova au încercat mai întâi să fugă în Belarus

Preşedintele belarus, a afirmat că teroriştii s-au deplasat mai întâi spre graniţa cu Belarus. În plus, el a mai spus că serviciile de informaţii ale Federaţiei Ruse şi ale Belarusului au interacţionat într-un mod eficient. "Nu au putut intra în Belarus. Au văzut asta, aşa că şi-au schimbat traseul şi s-au îndreptat spre graniţa ruso-ucraineană", afirmă Lukaşenko, conform unui comunicat de presă al preşedinţiei de la Minsk.

"Coordonatorii lor (noi avem suspiciuni despre unii dintre ei, îl voi suna pe Putin şi-i voi spune despre suspiciunile mele) au înţeles că era imposibil să intre în Belarus. Pentru că din primele minute, la fel cum în Rusia s-a trecut la un regim de securitate întărit, la fel am trecut şi noi. Toate unităţile au fost plasate în stare de alertă maximă", a declarat Lukaşenko.

Dialogul dintre Putin şi Lukaşenko

"De ce am spus asta? Pentru că am văzut tot felul de reproşuri exprimate la adresa lui Putin...Da, noi cu Putin nu am dormit 24 de ore! Dar ei (detractorii) nu ştiu asta! A fost o interacţiune strânsă", a afirmat liderul de la Minsk.

De îndată ce serviciile de informaţii le-au raportat că maşina cu terorişti se îndreaptă spre Briansk s-a ajuns la un acord că Belarus îşi va bloca partea sa de graniţă, iar ruşii vor acţiona de cealaltă parte a frontierei, a spus Lukaşenko.

"Noi am vorbit la telefon. Eu l-am întrebat (pe Putin): Mai ai nevoie de ceva? Nu, totul e în ordine, mi-a răspuns el. M-a întrebat doar: Mă poţi ajuta închizând frontiera? Te voi ajuta, i-am spus eu. Vom face totul. Acesta a fost dialogul", a relatat Aleksandr Lukaşenko.

Aceste comentarii ale preşedintelui belarus intervin după ce Vladimir Putin a afirmat că atacatorilor li se pregătea o "fereastră" de trecere la frontiera ruso-ucraineană.

Frontiera între cele Rusia şi Ucraina, aflate de peste doi ani în război, este totuşi foarte dificil de trecut, mai ales că de o parte şi de alta a frontierei sunt câmpuri minate şi multiple puncte de control, după cum afirmă observatori independenţi.

Mai mult, şeful FSB (ex-KGB), Aleksandr Bortnikov, şi secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Nikolai Patruşev, au acuzat marţi Ucraina şi Occidentul că "ar fi înlesnit" atentatul de la Moscova, revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic, potrivit AFP.

Ba chiar, şeful FSB a declarat că presupuşii atacatori, arestaţi sâmbătă, erau "aşteptaţi" în Ucraina să fie primiţi ca nişte "eroi".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Declaraţii controversate de la BNR: "Nu vă mai așteptați să vă crească nivelul de trai". Credeţi că noi, statul sau împreună ar trebui să găsim soluţii pentru un trai mai bun? Noi Statul Împreună

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰