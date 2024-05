Macron insistă că se pot trimite trupe în Ucraina "dacă ar exista o cerere" din partea Kievului

"Dacă ruşii reuşesc să străpungă linia frontului, dacă ar exista o cerere ucraineană - ceea ce nu este cazul astăzi - ar trebui să ne punem în mod legitim întrebarea", a declarat preşedintele francez săptămânalului britanic.

"A exclude acest lucru a priori înseamnă a nu învăţa lecţiile ultimilor doi ani", în condiţiile în care ţările NATO au exclus iniţial să trimită tancuri şi avioane în Ucraina, iar în cele din urmă s-au răzgândit, a adăugat el.

Şeful statului francez a provocat o controversă la sfârşitul lunii februarie, afirmând că trimiterea de trupe occidentale pe pământul ucrainean nu trebuie "exclusă" în viitor. El a explicat că doreşte să restabilească "ambiguitatea strategică" în răspunsul european la invazia rusă a Ucrainei.

Majoritatea ţărilor europene, precum şi Statele Unite, s-au distanţat în mod clar de remarcile sale, chiar dacă de atunci unele au făcut un pas în această direcţie, potrivit AFP.

Macron: Rusia nu poate câştiga în Ucraina

"Aşa cum am spus, nu exclud nimic, pentru că ne confruntăm cu cineva care nu exclude nimic", a reafirmat Macron în The Economist cu referire la preşedintele rus Vladimir Putin. "Probabil am fost prea ezitanţi în a formula limitele acţiunii noastre cuiva care nu mai are niciuna şi care este agresorul", a continuat el.

"Am un obiectiv strategic clar: Rusia nu poate câştiga în Ucraina. Dacă Rusia va câştiga în Ucraina, nu vom mai avea securitate în Europa. Cine poate spune că Rusia se va opri acolo? Ce securitate (va mai exista) pentru alte ţări învecinate, Republica Moldova, România, Polonia, Lituania şi multe altele? Şi în fond, ce credibilitate (vor mai avea) europenii care au cheltuit miliarde, care au declarat că acolo este în joc supravieţuirea continentului şi care nu şi-au oferit mijloacele de a opri Rusia? Deci da, nu trebuie să excludem nimic", a insistat Macron.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Preferaţi ca pentru masa de Paşte să preparaţi cât mai multe produse în casă, pentru a evita E-urile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰