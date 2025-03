Émilie Dequenne a murit la 43 de ani. Actriţa belgiană s-a luptat ani de zile cu o formă rară de cancer

Émilie Dequenne și-a făcut debutul spectaculos în lumea filmului în 1999, când a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes pentru interpretarea sa din "Rosetta", un film tulburător despre lupta unei adolescente pentru a-și depăși condiția grea de viață. A fost un debut remarcabil, iar Dequenne a devenit rapid una dintre cele mai promițătoare actrițe ale generației sale, relatează BBC.

Luc Dardenne, unul dintre regizorii filmului, și-a amintit cu emoție de prima zi de filmare a actriței: "În prima zi în fața camerei, a reușit să adune întreaga echipă în jurul ei. Pe măsură ce filmările avansau, devenea din ce în ce mai bună... A fost magnifică, iar filmul îi datorează foarte multe".

O actriță versatilă, de la film la televiziune

În 2012, talentul său a fost din nou recunoscut la Cannes, unde a câștigat premiul pentru interpretarea din "À Perdre la Raison" (Our Children). În 2021, și-a adăugat în palmares un premiu César – una dintre cele mai înalte distincții din cinematografia franceză – pentru rolul din "Les Choses Qu'on Dit, les Choses Qu'on Fait" (The Things We Say, the Things We Do).

Deși a fost cunoscută mai ales pentru filmele sale în limba franceză, Dequenne a avut apariții și în producții internaționale. În 2014, a jucat în serialul BBC "The Missing", unde a interpretat rolul polițistei Laurence Relaud, alături de James Nesbitt.

Printre celelalte filme notabile din cariera sa se numără "La fille du RER" (The Girl on the Train, 2009), "Pas Son Genre" (Not My Type, 2014) și "Close" (2022), nominalizat la Cannes.

Ultima luptă, o formă rară de cancer

În octombrie 2023, actrița a dezvăluit public că suferă de carcinom adrenocortical (ACC), un tip rar de cancer care afectează glanda suprarenală. Într-una dintre ultimele sale postări pe Instagram, de Ziua Mondială a Cancerului, Dequenne a transmis un mesaj emoționant: "Ce luptă grea! Și nu noi alegem...".

Émilie a murit duminică seara într-un spital de la periferia Parisului, a anunțat agentul său, Danielle Gain, pentru AFP.

Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a fost printre cei care au adus un omagiu actriței: "Cinematografia francofonă a pierdut, mult prea devreme, o actriță talentată care mai avea atât de multe de oferit".

Moartea sa a lăsat un gol imens în lumea filmului, însă moștenirea artistică a lui Émilie Dequenne va continua să inspire generații de actori și cinefili.

