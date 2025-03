Lucrările de reabilitare au început în anul 2020 şi ar fi trebuit să se finalizeze doi ani şi jumătate mai târziu, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Cazinoul a fost gata abia la începutul acestui an, însă nici acum turiştii nu îl pot vizita mai devreme de sfârşitul lunii mai.

"Planificarea e pentru 21 mai, de zilele Constanţei. Atunci am vrea să-l inaugurăm şi să fie un moment deosebit", a declarat Vergil Chițac, primarul Constanței.

Ministerul Dezvoltării promite că în această săptămână bijuteria arhitecturală va fi predată Primăriei.

"Cazinoul din Constanţa este gata, urmează a fi recepţionat în această săptămână, joi. Pe 20 martie este convocată comisia de recepţionare a lucrărilor. Această comisie este convocată în urma depunerii documentelor justificative pentru situaţiile de lucrări efectuate de către constructor, astfel încât să putem să achităm pe baza documentelor justificative lucrările efectuate", a explicat Cseke Attila-Zoltán, Ministrul Dezvoltării.

Bugetul iniţial pentru consolidarea şi restaurarea monumentului istoric a fost de 90 de milioane de lei, însă cifra s-a dublat până în prezent.

Şi alte puncte de atracţie sunt închise: acvariul de exemplu e în reabilitări de doi ani. Delfinariul nu mai vinde bilete după ce a rămas cu un singur mamifer pentru spectacole. Lucrările la Palatul Regal bat şi ele pasul pe loc, după ce 8 ani clădirea a trecut prin vandalism şi incendii.

Şi Muzeul de Istorie are în continuare lacăt pe uşi. S-a închis pentru renovări şi nu se ştie când va avea din nou activitate.

"Le spun că, din păcate, Constanţa are o poveste diferită de oraşele care se dau mereu exemplu din Transilvania. Clădirile au rămas în proprietatea statului, statul este un îngrozitor administrator, şi câteodată un infractor-administrator, şi atunci abia astăzi Constanţa se reabilitează", povesteşte Valentin Coman, ghid de turism.

Anul trecut, primarul oraşului susţinea că turiştii fac mizerie şi nu aduc beneficii Constanţei.

Răspunsul edilului a fost următorul: "Eu sunt cel care am avut o declarație, am văzut că este controversată, dar e corectă. Eu am constatat, din analizele pe cifre, că noi în timpul verii, cheltuim mai mult în favoarea turismului, decât încasăm".

An de an, tot mai mulţi turişti vin în Constanţa şi Mamaia. Ei au achitat către municipalitate 3,5 milioane de lei, mai mult decât s-a încasat la Braşov sau Timişoara. În plus, cei care şi-au făcut concediul pe litoralul românesc au cheltuit milioane de euro pentru cazare, la restaurante, baruri sau magazine.

