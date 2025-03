Imaginile din clubul Pulse arată cum s-a petrecit tragedia. La fel ca la Colectiv, câteva secunde au stat între viaţă şi moarte. În toiul concertului, artificiile au ţâşnit de pe scenă, în uralele spectatorilor.

La început nimeni nu observă că tavanul a luat foc. Toţi ochii sunt la trupa care continuă show-ul. Însă flăcările se extind. Formaţia se opreşte din cântat atunci când ţipetele din public acoperă instrumentele. În scurt timp, s-a instalat haosul.

Prinși în capcana mortală

Vezi și

"Toţi au început să se împingă. Am luat-o spre ieşire. Nu ştiu cum am sfârşit pe podea şi nu am putut să mă mai ridic. Atunci lumea a început să mă calce în picioare. Nu mai ştiu cum am reuşit să ies", spune o supraviețuitoare.

Tânăra care a supraviţuit şi-a pierdut în incendiu sora şi mai mulţi prieteni. Victimele aveau intre 14 şi 25 de ani

"Sute de oameni erau întinşi pe jos. Verificam pulsul, prima dată vedeam dacă au puls, ca să-i salvăm, să fie luaţi cu ambulanţa şi transferaţi. Cei care nu aveau puls... era clar, erau puşi deoparte", spune un martor.

Tavanul clubului s-a aprins atât de uşor pentru că era căptuşit cu placaj şi bureţi inflamabili. Flăcările au cuprins tot acoperişul în... doar două minute! În localul de 400 de metri pătraţi se aflau la acel moment 500 de oameni. Dublu faţă capacitatea maximă a clubului.

Ce arată primele date din anchetă

Primele date din anchetă arată că proprietarii clubului nu luaseră nicio măsură de siguranţă în caz de incendiu. Astfel că localul nu avea hidranţi, nu avea stingătoare şi nu avea alarmă. Avea însă un singur lucru: O ieşire de urgenţă, singura de altfel, blocată cu lacăt. Iar ferestrele erau acoperite. Astfel tinerii nu au avut nicio şansă să scape din capcana de foc.

Clubul nu avea nici măcar autorizaţie.

"Licenţa a fost emisă în martie 2024, după o dare de mită. Există un document pentru funcţionarea unui cabaret care a fost emis ilegal, cu sigiliul original al Ministerului Economiei şi semnătura a oficialilor de la acea vreme din acelaşi minister", spune Hristijan Mickoski, premier Macedonia de Nord.

23 de suspecţi au fost reţinuţi până acum. Printre ei funcţionari publici din ministerul economiei, bănuiţi că ar fi eliberat autorizaţia falsă, dar şi angajaţi ai clubului.

Autorităţile macedonene spun că membrii trupei DNK, ADN în traducere, sunt cei care au cerut să fie aprinse artificii în timpul spectacolului. În timp ce unii îi învinuiesc, alţii îi consideră eroi. Martorii spun că Andrej Gjorgieski, unul dintre vocalişti, a murit încercând să-i salveze pe alţii.

"Unul dintre cântăreţi a ieşit şi a intrat de două ori. Şi a ajutat mulţi tineri", spune o supraviețuitoare.

Alţi trei membri ai trupei şi-au pierdut viaţa în club. Toboşarul, clăparul şi o artistă care îi acompania cu vocea. Vladimir Blazhev, alt membru al trupei, este acum în spital.

În Macedonia de Nord, durerea provocată de tragedie s-a transformat în furie.

Oamenii protestează și cer să se facă dreptate

Acelaşi om de afaceri care deţine clubul în care a avut loc tragedia, deţine şi un restaurant din centrul localităţii. Asupra căruia protestatarii şi-au îndreptat furia. Au distrus pereţii exteriori din sticlă, mobilierul, dar şi televizoarele de pe terasă.

În micul oraş în care a avut loc tragedia, oamenii au stat la coadă să aprindă lumânări pentru cei dispăruţi. Au semnat şi o carte de condoleanţe. Printre cei în doliu se vorbeşte acum şi de tragedia de la Colectiv.

"Cred că polticienii din Macedonia ar fi trebuit să înveţe din greşelile din România şi din alte ţări care au avut accidente", spune David, iubitul unei tinere supravieţuitoarei.

În timp ce rudele victimelor încă îşi plâng morţii, în cimitirul din localitatea îndoliată se sapă acum zeci de gropi.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Banca Europeană a scăzut dobânda. Vă gândiţi să faceţi un credit în Euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰