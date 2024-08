Aceasta este ultima imagine de pe iaht-ul Bayesian- un apus de soare surprins de unul dintre pasagerii care au scăpat cu viaţă. 10 membri ai echipajului şi 12 pasageri se aflau la bord pentru o petrecere privată dată de miliardarul britanic Mike Lynch. Supranumit Bill Gates al Marii Britanii, acesta sărbătorea faptul că scăpase de acuzaţiile de fraudă formulate împotriva sa de procurori din Statele Unite. Acum este printre cei dispăruţi, alături de fiica sa de 18 ani.

"Am văzut racheta de semnalizare din port, la 700 de metri de marginea portului, și am plecat imediat. Am ajuns în zona de unde venea semnalul navei, dar nava nu mai era. Am găsit perne, lemne, obiecte aparținând navei, plutind pe apă. Dar în rest, nu am mai găsit pe nimeni.​", spune Fabio Cefalu, pescar.

Deznodământ tragic pentru 6 dintre milionarii lumii

Vezi și

Ceilalţi patru pasageri despre care se crede că au ajuns pe fundul Mării Tireniene sunt președintele Morgan Stanley International Jonathan Bloomer și soția lui, Judy, şi avocatul care l-a ajutat pe miliardar să câştige procesul, Chris Morvillo şi soţia acestuia.

"Credem că oamenii dispăruți sunt înăuntru", spune Fabio Cefalu.

Ambarcaţiunea de 30 de milioane de dolari s-a scufundat în doar câteva minute, după ce a fost lovită violent de o trombă marină, ieri dimineaţă

"Am fost loviți de un vânt violent ieri, o tornadă, o trombă de apă, cred că aşa o numesc. De nivelul trei. Dimineața, la ora trei, în jurul orei trei, am observat că vine ploaia, iar când a început am pornit motoarele pentru a menține nava pe poziție. Aveam celălalt iaht în spatele nostru. O clipă mai târziu, a dispărut și nu ne dădeam seama ce s-a întâmplat", Karsten Borner, căpitan de vas.

Iahtul era pe numele soţiei lui Lynch, Angela Bacares. Este printre cei 15 supravieţuitori ai tragediei.

Alte 14 persoane, pasageri şi membri ai echipajului, au fost salvate de pescari.Printre ei - şi o fetiţă de un an, şi părinţii acesteia.

Echipele de scafandri, pompieri şi voluntari, sosiți din Roma și Cagliari, au reluat, în această dimineaţă căutările la o adâncime de aproximativ 50 de metri. Ieri, au reuşit să recupereze cadavrul unui membru al echipajului, bucătarul Ricardo Tomas.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Ar trebui anulat pe viaţă permisul pentru şoferii care conduc băuţi? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰