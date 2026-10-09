Imagini incredibile din noaptea morţii tinerei Carla Georgescu, ucisă chiar de tatăl ei vitreg în caminul studenţesc unde era cazată, în Marea Britanie. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat chiar când mergea pe stradă cu o pătură în cap, ca să nu poată fi identificat pe filmări. Carla, studentă în anul doi la Psihologie, a fost găsită moartă în ziua în care împlinea 20 de ani. Şi tot atunci anchetatorii au început să dezlege misterul unei crime care ascundea obsesia bărbatului pentru fiica vitregă.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe tatăl vitreg al Carlei în momentul în care a ajuns la căminul studenţesc unde era cazată fata. A parcat departe de locurile destinate vizitatorilor și și-a acoperit capul cu o pătură, în timp ce se grăbea spre clădire. O imagine ciudată, ca şi ora la care avea loc vizita: 4:00 dimineața. Bărbatul avea explicaţiile pregătite, însă.

Descoperirile tulburătoare făcute de anchetatori despre tatăl vitreg al Carlei

Erau genţile cu haine ale Carlei care se pregătea să plece a doua zi în România. Era ziua ei de naştere.

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Iniţial anchetatori n-au înţeles de ce bărbatul a luat bagajele fetei. Abia apoi şi-au dat seama că făcuse o obsesie pentru ea. Iar ce au descoperit, i-a îngrozit chiar şi pe ei.

Individul de 34 de ani este acuzat că ar fi dezvoltat o obsesie sexuală faţă de Carla, care s-a intensificat în timp. Printre indiciile descoperite de anchetatori se numără fotografii obișnuite ale tinerei - modificate şi transformate în imagini cu caracter sexual, materiale video indecente, şi poate una dintre cele mai tulburătoare acuzaţii: că bărbatul ar fi confecționat o păpuşă cu dimensiuni umane pe care ar fi îmbrăcat-o cu o cămașă de noapte a Carlei. Procurorii au susținut că ar fi întreținut inclusiv relații sexuale cu acel manechin.

Carla urma să se întâlnească în România cu un băiat

Aceiaşi procurori cred au găsit şi motivul care a declanşat furia ucigaşă. Carla urma să se întâlnească în România cu un băiat pe care îl cunoscuse online. Tatăl vitreg era gelos.

Un lucru pe care nimeni nu avea cum să-l bănuiască. Din afară, cei trei arătau ca o familie normală. Cu câteva zile înainte să ucidă, bărbatul a ieşit în oraş cu fiica lui vitregă şi mama ei. Cele două au luat masa la un restaurant coreean, iar Nathan Owens li s-a alăturat ulterior. Victima şi călăul au rămas singuri la un moment dat, iar fiecare a stat mai mult cu ochii în telefon. Nimic neobişnuit.

Chiar şi după crimă, tatăl vitreg nu a dat nimic de bănuit. După moartea Carlei a ieşit cu mama acesteia la plimbare pe plajă. A văzut cum, ore întregi, femeia încerca să dea de fata ei la telefon.

Tânăra a fost găsită moartă în camera de cămin, chiar de ziua ei de naştere

A găsit-o poliţia, în camera de cămin, prăbușită lângă un dulap. Era 5 februarie, şi Carla trebuia să sufle în lumânări de ziua ei.

"Acum sunteți cu toții bineveniți să veniți să aprindeţi o lumânare. Aceste acte, atât de simple, ne ajută să transmitem un mesaj în memoria Carlei", scria Lancashire Post despre moartea tinerei Carla, pe Facebook.

Nathan Owens a fost trimis în judecată. Îşi aşteaptă încă verdictul şi pedeapsa. În aprilie 2026, acesta a negat acuzațiile, iar procesul său a început acum la Preston Crown Court, unde juriul trebuie să analizeze probele și să decidă dacă bărbatul este vinovat.