Imaginile de groază au fost filmate în estul Londrei, în apropierea unei staţii de metrou. Era 7 dimineaţa, când, un barbat cu barbă, cu hainele pline de sânge, agită furios o sabie de samurai în stradă, în timp ce trecătorii fug îngroziţi. Un martor povesteşte că l-a văzut pe agresor cum scoate sabia şi înjunghie un adolescent, care trecea pe lângă el. Se năpusteşte apoi asupra altor doi trecători.

Martor: Am auzit poliţia. Am urmărit totul de la fereastră, am văzut oameni pe stradă, dar mi-a fost frică să ies.

Înainte să atace oamenii, agresorul i-a întrebat dacă sunt credincioși

Mai multe echipaje de salvare ajung la faţa locului şi acordă primul ajutor victimelor. Un băiat de 14 ani nu a mai putut fi salvat.

Polițist: A fost transportat la spital, după ce a fost înjunghiat, dar, din păcate, a murit la scurt timp. Evenimentele din această dimineaţă sunt terifiante. Nici nu pot să-mi imaginez ce simt cei afectaţi.

Agresorul reuşeşete să fugă. A urmat o cursă de aproape jumătate de oră, prin curţile oamenilor, cu poliţia pe urmele lui.

Polițist: Vino aici! Lasă sabia! Uite-l acolo! E acolo! Fuge prin grădinile oamenilor! Încuiaţi uşile! Încuiaţi uşile!

Filmul atacului sângeros

Suspectul iese din nou în stradă şi aici reuşesc poliţiştii să-l încolţească. Pe primii doi agenţi care s-au apropiat i-a rănit cu sabia şi sunt acum în spital. Înainte să-i atace, atacatorul a vrut să ştie dacă sunt credincioşi.

Agresor: "Crezi în Dumnezeu?"

Martorii povestesc că agenţii au reuşit cu greu să-l imobilizeze.

Martor: Avea o sabie mare, de samurai, poliţiştii au strigat la el şi el a strigat înapoi. Apoi, l-au electrocutat şi şapte-opt agenţi au sărit pe el.

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere şi o arată pe o femeie poliţist cum îl confruntă pe bărbatul care încă avea sabia în mână.

Suspectul are 36 de ani, iar presa din Regat scrie că era cunoscut ca un individ violent. Înainte de a lansa atacul, localnicii povestesc că individul a intrat cu mașina în zidul unei case, aparent intenționat.

Poliţia londoneză a precizat că nu e vorba de un act terorist şi încearcă acum să afle ce motivele atacului. Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe familiei băiatului ucis, iar primarul Londrei le-a cerut celor care au filmari cu incidentul să le trimită poliţiei.

