Motivul pentru care tot mai mulţi chiriaşi dintr-o capitală europeană s-au trezit evacuaţi din case. Proprietarii au găsit altă metodă de profit

"Proprietarul ne-a spus că doreşte să eliberăm apartamentul în iunie", a declarat Axel, un specialist IT în vârstă de 34 de ani care locuiește de cinci ani într-un apartament comun din Porte de la Chapelle, în nord-estul Parisului. "Am fost puțin surprinși pentru că are mai multe apartamente în capitală. Este evident că nu va locui la Chapel... Ne-am uitat în calendar şi am înțeles imediat", adaugă tânărul.

Se estimează că aproximativ 16 milioane de turiști se vor afla la Paris în timpul Jocurilor Olimpice, în perioada 26 iulie - 11 august. Cu o hoteluri supraaglomerate și scumpe, prețurile pentru închirierile pe termen scurt explodează. "Numărul cererilor de înregistrare a unităților de cazare turistică la Primăria Parisului a crescut de la 45.000 la 60.000 într-un an," observă Pierre-Louis Monteiro, manager de proiect la Agenția de Informare în Domeniul Locativ din Paris. "Observăm o creștere clară, cu un efect de câștig neașteptat care pare să joace un rol." O oportunitate de care proprietarii pot profita, cu condiția să respecte legea.

"Avem frecvent cazuri în care motivul invocat al evacuării nu este clar," explică Sophie Morvan, avocat la Adil. "Cu toate acestea, legea prevede că proprietarul trebuie să justifice motivul pentru care reia în posesie apartamentul". Motivele sunt limitate și precise: "proprietarul îl poate recupera pentru a locui în el însuși, sau moştenitorii săi sau ai partenerului, sau chiar pentru a-l vinde" după expirarea contractului de închiriere, "sau pentru motive legitime și serioase, cum ar fi lucrări majore sau abateri grave ale chiriașului" pe durata contractului de închiriere. Potrivit unui studiu realizat de Adil, între un sfert și o treime din preavizele transmise chiriașilor nu au respectat aceste preavize.

Primăria Parisului a pus la dispoziție un număr de telefon (01.42.79.50.44) care le permite chiriaşilor evacuaţi ilegal să obţină sfaturi de la un avocat și să se asigure că procedura este respectată. "Nu aveam nicio intenție de a părăsi locuinţa, dar a trebuit să semnez un contract de închiriere pe termen scurt pentru a putea să o păstrez," spune Loan, un designer grafic independent în vârstă de 27 de ani care locuiește de patru ani într-un apartament de 15m² în Paris.

Între 250 și 350 de euro, chiria pe noapte

"Proprietarul m-a rugat iniial să părăsesc cazarea pentru două luni, în vară, fără să înțeleg de ce. Apoi am observat că contractul expiră pe 7 iulie, chiar înainte de Jocuri". Tânăra va trebui să părăsească Parisul înainte de a căuta o nouă locuință în septembrie, cu handicapul unor venituri neregulate atunci când va depune o cerere, „Cu venituri care variază în funcție de proiecte, nu văd cum aș putea găsi o nouă locuință la Paris”.

Apartamentele ca cele în care locuiesc Axel și Loan se pot închiria între 250 și 350 de euro pe noapte în timpul Jocurilor Olimpice, în funcție de ofertele de pe platforma Airbnb. "Dacă motivul (pentru plecare) se dovedește a fi fraudulos, chiriașii păgubiţi pot acționa în instanţă pentru a obține compensații," explică avocata Sophie Morvan. "În caz de fraudă, proprietarul este pasibil de o amendă de 6.000 de euro."

Dar monitorizarea acestor cazuri se dovedește dificilă, deoarece chiriașii pot furniza doar dovezi retrospective că locuința a fost recuperată pentru motive false.

