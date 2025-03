Reuniunea șefilor de stat și de guvern este organizată la Paris de președintele Emmanuel Macron. Participă șefi de stat și de guvern din mai multe țări care doresc să sprijine Ucraina. Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa joi, 27 martie 2025, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina, care se desfășoară la Paris.

România nu trimite trupe în Ucraina

Înainte de întâlnire, Ilie Bolojan a spus din nou că România nu va trimite trupe în Ucraina.

"România, chiar dacă, așa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuții, atât cele tehnice, care țin de zona militară, pentru că aceste aspecte care țin de planificări, de strategii, și care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Și vom participa la aceste discuții, așa am convenit și asta este poziția noastră", a transmis președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

MIercuri, Emmanuel Macron i-a oferit o îmbrăţişare călduroasă omologului său ucrainean, Volodomir Zelenski, la venirea sa la Palatul Elysee. Discuţiile mai ample vor începe însă abia astăzi şi se vor axa în mare parte pe acordul de încetare a focului în Marea Neagră. "Situaţia din Marea Neagră este mai complicată. Moscova încearcă să includă anumite condiţii suplimentare în acord", a spus Volodimir Zelenski.

Emmanuel Macron i-a cerut lui Putin să accepte acordul în forma lui stabilită. Trump recunoaşte că Rusia ar putea trage de timp.

Trump recunoaşte că Rusia ar putea trage de timp

"Am făcut şi eu asta de-a lungul timpului. Nu voiam să semnez un contract. Voiam să păstrez interesul, dar nu voiam să semnez, nu eram sigur", a spus Donald Trump. Rusia continuă, zi de zi, să lovească intensiv teritoriul ucrainean, inclusiv ţinte civile. Până în prezent, Rusia nu a oferit niciun răspuns solid şi, prin acţiunile sale, şi-a arătat dorinţa de a purta război şi de a continua agresiunea.

Imediat după conferinţa de presă, Macron a anunţat un ajutor militar suplimentar de aproximativ două miliarde de euro pentru Ucraina. E vorba de arme, sisteme antiaeriene, rachete şi tancuri, dar şi sisteme de drone.

"Pentru a garanta securitatea, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla dacă Rusia, aşa cum a făcut de fiecare dată, va relua ofensiva în trei sau cinci ani. Ce ne va împiedica să repetăm greşelile trecutului? Primul lucru este structura armatei ucrainene. Şi de ce? Pentru că, în prezent, aceasta este cea mai mare armată din Europa", a declarat Emmanuel Macron.

Tot la Paris, va fi dezbătută din nou şi ideea desfăşurării de trupe de menţinere a păcii în Ucraina, susţinută puternic de Franţa şi Marea Britanie. "Pentru noi, nu este vorba de a fi pe linia frontului sau de a ne angaja din prima zi împotriva forţelor ruse, ci de a fi o forţă care să descurajeze Rusia să atace din nou. Nu suntem pe front, nu mergem să luptăm, ci suntem acolo pentru a garanta o pace durabilă", a continuat președintele Franței.

România va fi şi ea prezentă la summit prin preşedintele interimar, Ilie Bolojan.

Avansul din discuţii nu se vede însă şi pe front. Oraşul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, a fost ţinta celui mai mare atac cu drone kamikaze de la începutul războiului. Iar în regiunea Sumî, echipa Observator a găsit o zonă rezidenţială pulverizată.

A fost iadul pe pământ, povestesc oamenii. Bombele trimise dinspre Rusia, a cărei graniță este la doar 40 de km depărtare, au facut prăpăd în acest cartier. Geamurile de la zeci de blocuri s-au făcut cioburi şi mai multe apartamente au luat foc. Suflul exploziilor a distrus și locuințele în interior.

Acuzaţii dure la adresa României

Noile atacuri vin în contextul unor dezvăluiri făcute de fostul comandant şef al armatei ucrainene, care susţine că a fost rugat de oficialii de la Bucureşti să nu spună că dronele au căzut pe teritoriul ţării noastre.

"România înțelege foarte bine situația, dar preferă să tacă. Mă sună și îmi spun: "Taci!". Adică, două drone "Shahed" au căzut în portul lor, dar ei insistă: "Te rog, nu vorbi!" Apoi, m-au sunat iar: "De ce ai pornit bruiajul electronic? Dronele au zburat spre noi." Le-am spus: Doborâţi-le, aveţi 40 de F-16", spune Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie.

Oficialul susţine că toţi vecinii Ucrainei sunt conştienţi că nu se pot baza pe NATO în caz de atac al Rusiei. Prezent în Polonia, şeful Alianţei a negat acest lucru. "Reacţia noastră va fi devastatoare! Să fie extrem de clar pentru Vladimir Vladimirovich Putin şi pentru oricine altcineva care vrea să ne atace", spune Mark Rutte, secretar general al NATO.

Uniunea Europeană cere retragerea tuturor trupelor ruse din Ucraina pentru ridicarea sancţiunilor.

