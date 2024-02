Vezi și

Pentru că un credit ipotecar se obţine tot mai greu, cererea pentru chirii a explodat. Iar investitorii au văzut noi oportunităţi de business.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: În acest complex din Capitală, 165 de imobile se vând cu chiriaşi la pachet. Concret, dezvoltatorul face un contract de chirie, pe care investitorul nu are voie să-l modifice, însă are garanţia direct în cont şi nici nu se ocupă de administrarea apartamentului.

Achilleas Pitoulias, director de vânzări ansamblu rezidenţial: Din moment ce achiziţionează un apartament care are deja chiriaşi, proprietarul este obligat să-şi păstreze contractul pe care îl are dezvoltatorul deja semnat. Este un contract pe termen de cinci ani. Dezvoltatorul face tot ce ţine de administrarea apartamentului, verificarea dacă chiriaşii au plătit toate utilităţile lunar şi cumpărătorul deja încasează chiria lunară fără un efort în plus.

Se caută astfel de locuinţe cu chiriaş "la pachet" şi în blocurile vechi

Hamed Rahman, investitor: Mi-a fost mult mai facilă investiţia aceasta. N-a trebuit să mai pierd timp căutând alţi chiriaşi, ştiam că sunt persoane care sunt de ceva timp în apartament şi nici nu puteam să-i evacuez.

Aşa au rămas Alexis şi prietenele ei în apartamentul în care locuiau deja, cu o singură condiţie: o chirie puţin mai mare. Pe un apartament cu trei camere într-o zonă centrală din Bucureşti plătesc acum 750 de euro, cu 10% mai mult decât la fostul proprietar.

Alexis, chiriaşă: Am făcut un alt contract, ceea ce este şi normal având în vedere că proprietarul s-a schimbat. Am vorbit cu actualul proprietar care a fost foarte drăguţ cu noi, ne-a explicat situaţia, ne-a spus că putem să rămânem în apartament, deşi preţul chiriei va creşte.

Specialiştii imobiliari confirmă că tendinţa investitorilor de a căuta business-uri la cheie este în creştere

Sorin Oprea, proprietar agenţie imobiliară: Poate să încline balanţa spre a cumpăra proprietatea care are deja un chiriaş faţă de cea care nu are. În jur de 8-10% din intermedierile pe care le-am făcut anul trecut cumpărătorii au preferat să păstreze acei chiriaşi.

Anul trecut, cererea pentru chirii a crescut cu peste 20 de procente în ţara noastră. Specialiştii estimează că şi în acest an majorarea TVA-ului de la 5 la 9% pentru anumite categorii de apartamente va înăspri şi mai mult condiţiile de creditare, ceea ce va face ca tot mai mulţi români să devină chiriaşi.

