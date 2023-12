"Mulțumesc lui Dumnezeu că a apărut România deșteaptă și Iohannis m-a ajutat". Zelenski, recunoscător românilor după ce polonezii au blocat graniţele

"Mulțumesc lui Dumnezeu că a apărut România deșteaptă și că președintele Klaus Iohannis m-a ajutat. A ajutat fermierii noștri să supraviețuiască. Nici pentru el nu a fost ușor, a avut proteste. Dar cred că a arătat luciditatea unui om puternic care a spus: „În primul rând sunt valorile, apoi sunt prețurile”, a transmis liderul ucrainean în cadrul unei conferințe de presă.

Zelenski a mai menționat că acum este instalant un nou guvern în Polonia și și-a exprimat speranța că problema blocajului cerealelor va fi rezolvată.

"Am discutat cu președintele Duda, ne-am felicitat reciproc cu ocazia sărbătorilor. Am normalizat relațiile bilaterale. Cred că noul guvern va rezolva această criză. Este artificială”, a spus el. „Din aprilie până în septembrie a fost foarte greu, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. Și în fiecare zi, fermierii mă întrebau: „Ce? Câmpurile noastre sunt minate, cum putem să scoatem ceva?” Și asta s-a întâmplat și am început să pierdem și relații politice”.

În același timp, președintele ucrainean și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat Ucrainei de către poporul polonez. „Nu sunt ticălos, apăr interesele țării mele pe timp de război. Am spus: doar să scoatem grânele, nu ne-au lăsat să le scoatem. Și a fost greșit. Este pur și simplu greșit".

70% din cerealele ucrainene se exportă prin România

Prim-ministrul ucrainean, Denys Shmyhal, a apreciat, miercuri, sprijinul primit de ţara sa din partea României, prin care trec în prezent 70% din cerealele exportate de Ucraina.

"Parteneriatul nostru este larg şi cuprinzător. Apreciem măsurile luate de România cu privire la aspecte financiare, sancţiuni. Cooperarea pe partea de logistică este deosebit de importantă, asigurăm coridor de transport pentru exportul Ucrainei. În prezent, 70% din cerealele noastre se exportă prin România. Astfel, Ucraina continuă să fie un garant al securităţii alimentare globale", a spus prim-ministrul Ucrainei, în mesajul video transmis participanţilor la conferinţa internaţională "Reconstrucţia Ucrainei şi rolul strategic al României", organizată la Sinaia.

El a mulţumit pentru susţinerea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană şi s-a arătat încrezător că ţara sa va face parte, în curând, din familia naţiunilor europene.

"Avem speranţe cu privire la participarea României în reconstruirea economiei şi infrastructurii Ucrainei. (...) De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Ucraina a suferit daune fără precedent. Milioane de oameni au fugit în străinătate sau s-au mutat în ţară. Duşmanul a distrus sau a deteriorat peste 257.000 de obiective. Aceasta include şcoli, spitale şi clădiri rezidenţiale. Posibil 30% din teritoriul nostru este minat. Atacurile (...) au deteriorat 50% din reţeaua de electricitate. (...) Aceste cifre şocante ar putea să continue la nesfârşit. Important este că în spatele fiecărui număr se află vieţi ale oamenilor, soarta şi viitorul lor. De aceea, tot ce s-a distrus trebuie refăcut. Reconstrucţia Ucrainei este prioritatea noastră principală. Se bazează pe principiul de a construi din nou mai bine", a adăugat premierul ucrainean.

