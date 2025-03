Negocierile SUA - Rusia privind încetarea focului vor avea loc la Jeddah, la 23 martie. Americanii îl laudă pe Putin: "Şi-a apropiat ţara de pacea finală"

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff a anunţat că discuţiile diplomatice dintre SUA şi Rusia vor avea loc pe 23 martie la Jeddah, Arabia Saudită, transmite The Kiev Independent, citat de news.ro.

Discuţiile, conduse de consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz şi de secretarul de stat Marco Rubio, se vor axa pe detalii-cheie privind încetarea focului. Witkoff nu a precizat cu cine se va întâlni delegaţia americană şi rămâne incert dacă Ucraina va fi inclusă în discuţii. "Până de curând, nu aveam cu adevărat un consens în jurul acestor două aspecte - încetarea focului în domeniul energiei şi infrastructurii şi moratoriul asupra tirurilor din Marea Neagră - iar astăzi am ajuns în acel punct şi cred că de acolo până la o încetare completă a focului este o distanţă relativ scurtă", a declarat Witkoff, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, la Fox News. "Cred că ambele sunt acum acceptate de ruşi. Sunt cu siguranţă plin de speranţă că ucrainenii vor fi de acord cu ele", a adăugat acesta.

Witkoff a spus că, în timpul ultimei sale întâlniri cu Putin, au "făcut multe progrese"

"A fost o întâlnire care a durat - ar fi putut dura până la patru ore, dar cu siguranţă au fost cel puţin trei. Am vorbit despre o mulţime de aspecte specifice şi am subliniat decalajul mare care exista între Ucraina şi Rusia înainte de inaugurare şi unde ne aflăm astăzi. Am redus problemele dintre aceste două părţi, făcând multe progrese, în opinia mea, şi cred că această întâlnire subliniază acest lucru", a declarat Witkoff pentru CBS News, la 16 martie.

La 18 martie, preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu o oprire de 30 de zile a loviturilor împotriva infrastructurii energetice în timpul unei convorbiri cu Trump, potrivit unei declaraţii a Kremlinului. Declaraţia a urmat convorbirii telefonice dintre Putin şi Trump, în timpul căreia au discutat despre încetarea războiului din Ucraina şi despre propunerea SUA de încetare a focului timp de 30 de zile pentru a permite continuarea negocierilor de pace.

"L-aş felicita pe preşedintele Putin pentru tot ceea ce a făcut astăzi la această convorbire pentru a-şi apropia ţara de un acord final de pace", a declarat Witkoff lui Sean Hannity de la Fox News. "Şi aş acorda toate meritele preşedintelui Trump, alegerii sale, (şi) păcii prin forţă (politică externă), percepţiei că nu există alternative şi faptului că o pace bună şi o pace durabilă sunt importante pentru ambele părţi", a mai spus el.

"Nu pot exagera cât de convingător a fost la această convorbire; este un lider înnăscut şi a demonstrat acest lucru astăzi", a mai declarat Witkoff. Kremlinul a transmis că "în timpul conversaţiei, Donald Trump a propus un refuz reciproc al părţilor la conflict de a lovi timp de 30 de zile instalaţiile de infrastructură energetică", iar Vladimir Putin "a răspuns pozitiv la această iniţiativă şi a dat imediat comanda corespunzătoare armatei ruse".

Kremlinul a mai spus că Putin "a răspuns constructiv la ideea lui Donald Trump de a pune în aplicare o iniţiativă bine cunoscută privind siguranţa navigaţiei în Marea Neagră". "S-a convenit să se înceapă negocierile pentru a elabora în continuare detaliile specifice ale unui astfel de acord", se mai arăta în declaraţie.

