O bătrână de 80 de ani s-a trezit cu datorii de 40.000 de euro după ce a fost păcălită de un cuplu, în Elveția

Doi agenți imobiliari sunt acuzați că au înșelat o proprietară în vârstă de 80 de ani din Stallikon, Elveția. Cei doi au lăsat în urmă datorii de 28.000 de euro din chirii neachitate. Pe numele lor sunt în desfășurare proceduri penale.

În Zürich, un cuplu de origine albaneză a acumulat datorii de zeci de mii de franci. "Este cea mai mare greșeală din întreaga mea viață", se plânge Elsbeth, o pensionară care locuiește în Stallikon.

Abia în iulie 2026, proprietara a aflat de la publicația Blick despre trecutul controversat al chiriașilor săi. O investigație jurnalistică a dezvăluit că Bleona și Luan vânduseră mai multor persoane apartamente-fantomă, adică proprietăți care, în realitate, nu existau. Victimele lor au pierdut zeci de mii de franci. Acum, cei doi sunt acuzați că au pus la cale o nouă înșelătorie.

Compania lor imobiliară este activă și în prezent. În același timp, ambii ocupă funcții de conducere la firmă. Potrivit informațiilor obținute de Blick, împotriva lor au fost deschise proceduri penale în urma mai multor plângeri depuse.

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Aveau nevoie urgentă de o locuință

Noua presupusă înșelătorie a început în vara anului 2025, când cei doi agenți imobiliari au contactat-o pe Elsbeth pentru a închiria o locuință. Totul trebuia să se întâmple foarte repede.

"Voiau să le dau un răspuns în aceeași zi", își amintește proprietara. Cu toate acestea, prima impresie a fost una pozitivă. Cei doi i-au prezentat o dovadă de salariu, evitând să menționeze datoriile uriașe acumulate în urma activităților lor comerciale. Convinsă că are de-a face cu persoane serioase, pensionara a acceptat să le închirieze proprietatea.

După numai câteva zile, a venit termenul pentru plata primei chirii. Chiriaşa a susținut că efectuase transferul și a prezentat o dovadă de plată. Ulterior, documentul s-a dovedit a fi modificat.

"În acel moment, mi-am dat seama că ceva nu era în regulă și că mă mințeau", își amintește pensionara.

Potrivit declarațiilor lui Elsbeth, o lună mai târziu, Bleona a schimbat tactica și i-a dat un ultimatum: urma să plătească chiria numai dacă foștii chiriași achitau factura pentru curățenia generală efectuată de firma sa.

Chiriile erau plătite cu întârziere și doar parțial

La rândul său, bărbatul i-a trimis proprietarei o factură pentru diverse lucrări gospodărești.

Potrivit pensionarei, fără să fi primit vreo autorizație, acesta i-a cerut 11.000 de euro pentru lucrări de grădinărit, curățenie și evacuarea deșeurilor, după care a acționat-o în judecată pentru recuperarea banilor. Bărbatul ar fi amenințat că nu va mai plăti chiria sau că va achita doar o parte din aceasta dacă proprietara nu îi plătește factura.

În noiembrie 2025, Elsbeth a decis să rezilieze contractele de închiriere, cu efect de la sfârșitul lunii martie 2026. Pentru această procedură, a apelat la ajutorul unui avocat. Motivul a fost neplata repetată a chiriei la termen și achitarea doar parțială a sumelor datorate.

Ambii chiriași au contestat decizia. În același timp, Elsbeth a început să suspecteze că întreaga situație fusese pusă la cale încă de la început. Dovada de salariu prezentată de Bleona la închirierea locuinței părea să fie falsificat. Contactată pentru verificări, compania care ar fi emis documentul a negat autenticitatea acestuia.

Ulterior, o instanță din Zürich a stabilit că rezilierea contractului era legală. Cu toate acestea, proprietara și chiriașii au ajuns la o înțelegere privind prelungirea perioadei de închiriere, cu condiția ca toate chiriile să fie achitate integral.

Au continuat să locuiască în apartament fără să plătească

Cei doi agenți imobiliari nu au respectat însă înțelegerea. În ciuda notificărilor repetate, au continuat să nu își plătească chiria. În aceste condiții, Elsbeth a reziliat din nou contractul în mai 2026, cu un preaviz de o lună, stabilind ca locuința să fie eliberată până la sfârșitul lunii iunie, așa cum prevedea și hotărârea instanței.

Pensionara s-a trezit cu 24.000 de euro reprezentând chirii neachitate și cheltuieli juridice de 15.000 de euro.

Ea a inițiat proceduri legale împotriva chiriașilor pentru recuperarea sumelor datorate. Nici de această dată, cei doi nu au respectat termenul stabilit pentru eliberarea locuinței, respectiv sfârșitul lunii iunie 2026.

În cele din urmă, au părăsit apartamentul abia la sfârșitul lunii iulie. Litigiul continuă însă și în prezent.

Cei doi resping acuzațiile

Contactați de jurnaliștii Blick pentru a răspunde acuzațiilor, Luan și Bleona au transmis o declarație scrisă. "Contestăm în mod expres existența unei datorii stabilite la 24.000 de euro pentru chirie", au precizat aceștia.

Cei doi susțin că locuința prezenta probleme încă de la începutul contractului de închiriere. Cuplul a confirmat că documentul bancar fusese modificat, însă a refuzat să considere această intervenție drept o falsificare. De asemenea, ei resping suspiciunile privind falsificarea fluturașului de salariu și susțin că nu au prezentat niciodată un asemenea document pe numele Bleonei.

În privința întârzierii cu care au eliberat apartamentul, cei doi afirmă că ar fi existat o înțelegere verbală cu proprietara, care le-ar fi permis să rămână în locuință până în vara anului 2026. Elsbeth respinge categoric această explicație. Publicația Blick a obținut și o scrisoare în care femeia îi avertiza pe chiriași că riscă să fie evacuați cu ajutorul poliției dacă nu părăsesc locuința.

La final, pensionara a mărturisit cu amărăciune: "Nu i-aș dori nimănui să treacă printr-o asemenea experiență!"