Concluzii îngrijorătoare. Grija banilor este tot mai copleşitoare şi poate avea acelaşi efect ca scăderea coeficientului de inteligenţă. Un studiu recent arată că poate afecta grav memoria şi raţionamentele. Specialiştii în educaţie financiară spun că antidotul este planificarea riguroasă a cheltuielilor.

Psihoterapeuţii sunt de acord. Febra banilor chiar dă dureri de cap şi te poate face să iei decizii greşite. "În momentul în care grija principală o reprezintă banii devine un mod de supravieţuire. Toate resursele noastre merg in această direcţie şi atunci capacitatea noastră de a lua decizii pe termen lung este afectată, inhibată şi de aceea oamenii tind să ia în astfel de momente decizii iraţionale", a declarat Andreea Săvulescu, psihoterapeut. Deşi majoritatea angajaţilor se declară mulţumiţi de cum îşi gestionează veniturile, jumătate dintre ei rămân fără bani înainte de următorul salariu. Şi atunci apare stresul.

7 din 10 români consideră, însă, că nu ei sunt de vină că au ajuns datori

O treime dintre români simt că le creşte tensiunea când aud de scumpiri. Pe locul doi în topul grijilor legate de bani sunt cheltuielile neașteptate: o problemă de sănătate sau ceva de reparat la casă ori maşină. Urmează frica de concedieri care îi stresează mai ales pe cei între 45 și 55 de ani. Abia apoi este teama de a nu mai putea plăti ratele, care îi apasă pe tinerii proaspăt căsătoriţi. Un buget planificat şi câteva reguli de igienă financiară sunt cele mai bune leacuri care ne ajută să evităm situaţiile în care banii ne dau, la propriu, dureri de cap. "În momentul în care începem să punem pe hârtie sau într-o aplicaţie exact câţi bani ne intră în casă, ce venituri avem, din câte surse şi apoi pe ce dăm banii în fiecare lună, începem să ne liniştim pentru că măcar ştim cum stăm. Descoperi si acele gauri care scufunda barca", a declarat Irina Chiţu, consultant financiar.

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"Există trei motive clare pentru care ai putea să economiseşti: ca să te protejezi de cheltuieli neprevăzute şi importante, pentru momentul în care rămâi fără sursa principală de venit sau ai putea să economiseşti pentru tine, mai târziu, când nu mai poţi lucra, la pensie", a declarat Corneliu Ionescu, consultant financiar. Studiile arată că suntem mai degrabă obişnuiţi să ne împrumutăm când avem nevoie decât să punem mărunţişul într-un cont de economii. "Fac din nou datorii pentru a acoperi datoriile mai vechi şi practic ca într-un bulgare de zăpadă se învârt. 12% dintre romani au datorii pe care nu le-au plătit la timp", a declarat Monica Gabriels Cabăţ, director de marketing, companie colectare creanţe. 7 din 10 români consideră, însă, că nu ei sunt de vină că au ajuns datori. Majoritatea consideră că merită o mărire de salariu.