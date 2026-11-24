După 31 de ani în care crima a rămas fără autor, anchetatorii au reușit să rezolve unul dintre cele mai șocante cazuri din Italia. O fostă asistentă medicală, care se prostitua pentru a-și plăti datoriile, a fost ucisă cu o bormașină într-un apartament din Genova. Criminalul a fost prins abia acum datorită unor mucuri de țigară găsite la locul faptei și a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.

A omorât-o cu bormașina, i-a furat 150 de euro și era să scape. Ce l-a dat de gol pe criminal după 30 de ani - Profimedia

Fortunato Verduci, un tinichigiu auto în vârstă de 66 de ani, a fost condamnat în primă instanță de Tribunalul din Genova la 30 de ani de închisoare pentru uciderea fostei asistente medicale Luigia Borrelli. Femeia a fost omorâtă pe 5 septembrie 1995, cu o bormașină, într-un apartament situat pe strada Vico degli Indoratori, în centrul istoric al orașului Genova, potrivit Il Messaggero.

Deznodământul unuia dintre cele mai violente cazuri rămase nerezolvate timp de decenii a fost posibil datorită unor urme biologice: trei mucuri de țigară găsite la locul crimei. Acestea erau din marca Diana Blue, aceeași marcă pe care criminalul continuă să o fumeze și în prezent. Analizele au arătat că urmele îi aparțin bărbatului condamnat, care s-a declarat întotdeauna nevinovat.

Luigia a fost ucisă în apartamentul în care practica prostituția. Potrivit reconstituirii anchetatorilor, femeia a fost mai întâi bătută cu pumnii și cu un taburet folosit ca obiect contondent. Ulterior, trupul său a fost mutilat cu o bormașină electrică aflată în funcțiune, cu care a fost lovită de cel puțin 15 ori.

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Potrivit acuzării, Verduci, dependent de jocurile de noroc, ar fi ucis-o pe femeia care avea atunci 42 de ani pentru a-i fura banii.

Sentința a fost pronunțată la finalul unui proces desfășurat în procedură simplificată. Judecătorul a admis solicitarea procurorului și l-a condamnat pe Verduci la 30 de ani de închisoare, însă l-a achitat pentru acuzația de spălare de bani.

Cazul a revenit în atenția anchetatorilor în 2023, după mărturia fiicei unei foste colege de serviciu a victimei, care fusese tot asistentă medicală. Impulsul decisiv pentru anchetă a venit însă în special din partea tehnicilor moderne de analiză criminalistică.

În apartamentul în care fusese ucisă Borrelli, anchetatorii au reușit să izoleze o secvență ADN dintr-o pată de sânge. Verificările ulterioare de compatibilitate au condus la o rudă îndepărtată a lui Verduci, care se afla încarcerată într-un penitenciar din Brescia. Pornind de la această urmă, anchetatorii au reluat cercetările, iar investigația a dus în cele din urmă la inculparea tinichigiului auto.

Apărarea lui Verduci, reprezentată de avocații Andrea Volpe și Emanuele Canepa, și-a exprimat deja rezervele cu privire la probele prezentate.

„În timpul procedurii de administrare anticipată a probelor, nu a fost identificat profilul ADN al lui Verduci pe armă, ci alte trei profiluri masculine”, a explicat avocatul Volpe.

Motivarea sentinței este așteptată în termen de 90 de zile. Verduci va trebui să plătească și moștenitorilor victimei un avans din despăgubiri în valoare de 150.000 de euro.

Un rol decisiv în stabilirea adevărului l-a avut determinarea procurorului Patrizia Petruzziello, care se ocupă de acest caz de peste 30 de ani.

Povestea victimei

Fosta asistentă medicală practica prostituția într-un apartament de la parterul unei clădiri de pe strada Vico degli Indoratori pentru a-și plăti datoriile acumulate la cămătari. Verduci, dependent de jocurile de noroc și împovărat de datorii constante din cauza pariurilor, ar fi ucis-o pentru a-i fura puținii bani pe care îi avea asupra ei, aproximativ 150 de euro.

Doi oameni disperați, dar o singură victimă.

Timp de 31 de ani, tinichigiul auto din cartierul Marassi a scăpat nepedepsit, până când o urmă de sânge masculin, recoltată la momentul respectiv de la locul crimei, a fost introdusă în Banca Națională de Date ADN. Pornind de la această pistă, anchetatorii au ajuns direct la Verduci, care nu a fost prezent în sala de judecată la pronunțarea sentinței.

În sală s-a aflat însă fiica victimei, Francesca Andreini, însoțită de avocata sa, Rachele De Stefanis, alături de care s-a constituit parte civilă în proces. Când mama sa a murit, Francesca avea doar 19 ani.

Născută în Sardinia, Luigia se mutase la Genova în anii '70, unde își găsise un loc de muncă de asistentă medicală la spitalul San Martino. Acolo l-a cunoscut și pe partenerul său, Mario, cu care a avut doi copii.

Bărbatul, care administra un bar, acumulase datorii foarte mari la cămătari și a murit în urma unui infarct, în 1990. Rămasă singură, Luigia a ales să ducă o viață dublă, care avea să-i fie fatală. A renunțat la meseria de asistentă medicală pentru a se prostitua și a putea plăti datoriile către cămătari.