Donald Trump a fost văzut coborând treptele unui avion după ce a aterizat în Newark, la aproximativ şase ore după împuşcăturile de la miting.

Fostul preşedinte SUA Donald Trump este în siguranţă, au anunţat sâmbătă Secret Service şi campania sa, după ce mai multe focuri de armă au răsunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la preşedinţie. În timp ce o înregistrare video îl arată pe Trump făcând o grimasă şi ridicând o mână la urechea dreaptă, unde sângerează, autorităţile au anunţat decesul a două persoane, una dintre ele fiind cea care a deschis focul. Alte două persoane din public au fost grav rănite. Preşedintele SUA Joe Biden a discutat cu Donald Trump, după ce acesta a fost rănit la mitingul din Pennsylvania, relatează Reuters. Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă spre Donald Trump, a scris pe X premierul ungar Viktor Orban. FBI a calificat împuşcăturile de la mitingul fostului preşedinte Donald Trump de sâmbătă seara drept o tentativă de asasinat.

Donald Trump: Am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea

Fostul președinte a postat un mesaj pe Truth Social, după incident, afirmând că un glonț i-a străpuns partea superioară a urechii drepte. A mărturisit că a auzit un "şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea".

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!", a scris Trump pe Truth Social.

Ivanka Trump, fiica fostului președinte, le-a mulțumit agenților Serviciului Secret pentru reacția rapidă, dar și celor care s-au arătat îngrijorați pentru tatăl ei.

"Te iubesc, tată, astăzi și întotdeauna", a scris Ivanka pe X.

