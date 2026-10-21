Comenzi neobișnuite de zeci de mii de cărți au stârnit suspiciuni în industria editorială. Cumpărătorii solicită un singur exemplar din fiecare titlu, fără să dezvăluie cine va primi volumele sau în ce scop vor fi utilizate. Editorii suspectează o legătură cu Inteligența Artificială.

O serie de comenzi neobișnuite ridică semne de întrebare: zeci de mii de cărţi, cerute de cumpărători anonimi - Profimedia / imagine ilustrativă

Mai multe librării din Coreea de Sud au primit solicitări pentru achiziționarea unor cantități uriașe de cărți în limba coreeană, în condiții neobișnuite. Reprezentanții industriei editoriale suspectează că volumele ar putea fi folosite pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, fără acordul autorilor, relatează The Independent, citat de Mediafax. Kyobo Book Centre, cel mai mare lanț de librării din țară, a refuzat recent o comandă de 100.000 de cărți, toate cu titluri diferite, după ce compania solicitantă nu a oferit informații clare despre destinatarul final.

"A trebuit să respingem comanda deoarece compania care a plasat-o nu era destinatarul final. Ni s-a spus doar că destinatarul era o companie de date și că alte informații nu puteau fi oferite din cauza contractului", a explicat un reprezentant al Kyobo pentru The Korea Herald. De la începutul anului, aproximativ zece companii au transmis solicitări similare, majoritatea provenind din Statele Unite.

Cumpărătorii vor diversitate, nu mai multe exemplare

O altă solicitare a venit din partea unui distribuitor din Arizona, care a încercat să cumpere între 50.000 și 80.000 de cărți second-hand pentru fiecare container de transport. Compania căuta în special lucrări academice și de specialitate, cărți de știință, istorie, economie, afaceri și artă, solicitând un singur exemplar din fiecare titlu.

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Cărțile pentru copii, benzile desenate, publicațiile religioase, revistele și volumele în limba engleză erau excluse. Distribuitorul a susținut doar că cererea de cărți în limba coreeană este în creștere în Statele Unite, fără să precizeze cine urma să primească volumele sau cum aveau să fie utilizate.

Suspiciunile privind Inteligența Artificială

Îngrijorările editorilor sunt alimentate și de practicile anterioare ale unor companii de inteligență artificială. Anthropic, dezvoltatorul chatbotului Claude, a fost implicată într-un litigiu privind utilizarea unor cărți descărcate ilegal pentru antrenarea modelelor IA. Procesul s-a încheiat în 2026 printr-un acord de despăgubire de 1,5 miliarde de dolari.

Documentele judiciare au arătat că firma a cumpărat inclusiv volume tipărite, pe care le-a scanat pentru antrenarea sistemelor IA, înainte de a le elimina. Potrivit publicației JoongAng Ilbo, Anthropic a cumpărat aproximativ 414.000 de volume în limba coreeană între martie 2025 și iunie 2026.

Editorii cer protejarea drepturilor de autor

Asociația Editorilor din Coreea a început să verifice dacă și alte librării sau distribuitori au primit comenzi similare. Reprezentanții industriei solicită măsuri legislative și un sistem de compensare a autorilor ale căror lucrări sunt folosite pentru antrenarea inteligenței artificiale.

"Tehnologia AI se dezvoltă incredibil de rapid, iar conținutul și cărțile sunt folosite pentru antrenarea acesteia, însă nu există măsuri de protecție", a declarat Cho Han Na, reprezentanta unei edituri. Deocamdată, nu există o confirmare că noile comenzi de cărți ar fi fost plasate pentru antrenarea unor modele IA.