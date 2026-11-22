Se apropie sărbătorile, iar vizitele la rude şi prieteni încep să se înmulţească. Şi, odată cu invitaţiile, apare şi întrebarea: ce cadou ducem. Trebuie să ştiţi că preţul nu garantează întotdeauna bucuria, aşa că nu e nevoie să plătiţi sume mari pentru o surpriză plăcută. Uneori, cele mai frumoase daruri încap într-o pungă mică şi aduc zâmbete cât pentru o zi întreagă.

La capitolul cadouri, cafeaua este una dintre opţiunile apreciate de aproape toată lumea... evident, cu condiţia ca gazda să fie băutoare de cafea. În acest caz, o alegere exotică sau rafinată poate fi o surpriză pentru papilele gustative, dar şi un bun prilej de conversaţie. "Au şanse să spună wow, chiar există boabe de cafea care au textură şi aspect de cafea şi gust de fructe exotice", a declarat Lucian Livadaru, administrator prăjitorie de cafea.

Un buchet de flori ajunge, în medie, la 150-200 de lei

Dacă vrei să dai culoare, un aranjament floral, poate chiar tematic, poate fi o alegere inspirată. Iar dacă vreţi neapărat, o plantă decorativă poate fi un cadou pe termen lung. "Aranjamentele cu plante, mai mult de cadourile de casă nouă sau pentru domni, dar buchetele de flori în principal sunt cele mai căutate", a declarat Lăcrămioara Mihăilă, administrator florărie. Nici cărţile nu sunt niciodată un cadou greşit. În plus, este unul dintre acele daruri care oferă şi câteva ore de răgaz şi relaxare.

Articolul continuă după reclamă

"Oferim în dar o carte în care putem găsi poveşti. Sunt persoane pasionate de călătorie. Le putem oferi jurnale de călătorie", a declarat Gabriela Botan, responsabil librărie. În perioada sărbătorilor de iarnă, paşii parcă ne duc mai mult spre cei dragi, iar un mic dar oferit gazdelor cu siguranţă va fi apreciat. Mai mult, nici nu trebuie ca bugetul să fie unul mare pentru a impresiona. "E un semn de apreciere faţă de efortul depus de gazdă", a declarat Margareta Lupaşcu, specialist în etichete, protocol şi ceremonial.

Puteţi oferi de asemenea dulciuri, delicatese, ustensile de bucătărie sau jocuri de societate. Şi ca să vă faceţi şi o idee de buget, trebuie să ştiţi că o cafea deosebită poate costa de la 70 de lei până la câteva sute, în funcţie de sortiment şi origine. Un buchet de flori ajunge, în medie, la 150-200 de lei, în timp ce o carte poate costa de la 10 lei şi până la 300 de lei.