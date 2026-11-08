Oraşul din România, fără nicio librărie, a pus lacătul şi pe bibliotecă. Singura angajată şi-a dat demisia

Primăria din Luduş a pus lacătul pe biblioteca publică, după ce singura angajată rămasă după valul de concedieri şi-a dat demisia. Localnicii sunt dezamăgiţi, mai ales că în oraș nu funcționează nici măcar o librărie.

"Noi am făcut o reducere de personal în urmă cu un an, un an și jumătate, din cauza faptului că am scris foarte multe proiecte, am implementat foarte multe proiecte, am avut cofinanțare la fiecare proiect din partea eligibilă și neeligibilă. Până la urmă s-a ajuns la împrumuturi majore din partea primăriei. Pentru a acoperi toate aceste cheltuieli, a trebuit să facem o reducere de personal.

Erau trei angajate la bibliotecă în momentul respectiv: una s-a pensionat la termen, una s-a pensionat anticipat și a rămas doar o angajată. În dorința noastră de a reduce cheltuielile primăriei, atunci am făcut o reducere de 39 de posturi, din care 34 erau ocupate. Am rămas cu un singur angajat pe un schimb, pentru că așa funcționa biblioteca. Era suficient pentru noi la vremea respectivă. Problema a fost că, din motive personale, această doamnă care a rămas și-a dat demisia de curând, în urmă cu o lună", a declarat primarul orașului, Ioan Cristian Moldovan.

Oraşul fără nicio librărie

Decizia autorităților locale de a suspenda activitatea instituției a stârnit îngrijorare în rândul comunității, localnicii temându-se ca biblioteca să nu aibă soarta Casei de Cultură, închisă deja de aproximativ trei ani, mai ales că în oraș nu funcționează nici măcar o librărie, scrie Agerpres.

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Primarul a respins zvonurile conform cărora tinerii din oraș nu mai au deloc acces la lectură, subliniind că toate cele trei școli din localitate dețin propriile biblioteci funcționale și că în cel mult o lună și jumătate va fi angajat un nou bibliotecar.

"Postul este vacant, este scos la concurs acum și, până la ocuparea lui, biblioteca, din păcate, este închisă, dar nu avem o singură bibliotecă. Fiecare școală are biblioteci. A circulat zvonul că orașul a rămas fără bibliotecă și copiii, tinerii nu mai au unde să meargă să citească o carte, să se informeze. Deci, trebuie să spunem că fiecare dintre cele trei școli ale noastre, ale orașului, are bibliotecă.

Aceasta era o bibliotecă suplimentară, care era destinată mai mult pentru cetățenii orașului, nu era foarte frecventată. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Dar acum, dacă tot o avem închisă în perioada asta, o modernizăm, o dotăm mai bine decât era până acum și vom ocupa acest post foarte curând. Deja postul este scos la concurs și probabil că această întrerupere în funcționarea ei nu va fi mai mare de o lună, o lună și jumătate", a arătat Moldovan.

Procedurile legale pentru angajarea unui nou bibliotecar au fost deja demarate în regim de urgență, a precizat edilul.

Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, a confirmat că instituția pe care o conduce a emis deja avizul favorabil solicitat de Primăria Luduș și a desemnat reprezentanții pentru comisiile de concurs și contestații.

"Este doar o situație de moment. Primăria a luat deja măsuri rapide, ceea ce ne bucură, pentru că o bibliotecă închisă nu este deloc o variantă bună. Termenele stabilite de lege - publicarea în Monitorul Oficial, depunerea dosarelor, selecția și probele de concurs - durează în total în jur de o lună de zile. Sperăm ca până în sărbători să avem o nouă colegă acolo", a declarat Monica Avram.

Ce se întâmplă cu cărţile

Directorul Bibliotecii Județene a ținut să precizeze că situația de la Luduș este una transparentă și legală, spre deosebire de alte localități din județ unde bibliotecile au fost "trecute pe linie moartă", fără ca autoritățile să mai facă demersuri de redeschidere.

Mai mult, a spus Monica Avram, spațiul din Luduș a fost inclus recent într-un proiect de finanțare prin PNRR, derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană. Prin acest program, localitatea beneficiază de un spațiu multifuncțional modernizat, dotat cu laptopuri și tablete pentru comunitate.

Primăria Luduș și-a asumat obligația de a menține această investiție pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, garantând astfel viitorul instituției. Până la finalizarea concursului de angajare și a lucrărilor de reamenajare anunțate de primărie, cele zeci de mii de volume din Luduș vor rămâne, pentru următoarele săptămâni, sub lacăt.