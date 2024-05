Olandeza care a luptat 3 ani pentru a fi eutanasiată a obţinut aprobarea finală. Îşi va pune legal capăt vieţii săptămânile viitoare, în prezenţa iubitului

Zoraya ter Beek a primit aprobarea finală săptămâna trecută, după un proces de trei ani și jumătate. Cazul ei a stârnit numeroase controverse, deoarece moartea asistată pentru persoanele cu afecțiuni psihiatrice în Țările de Jos rămâne neobișnuită, deși numărul cazurilor este în creștere. În 2010, au fost două cazuri care motivau depresia; în 2023, au fost 138, adică 1,5% din cele 9.068 de decese prin eutanasie înregistrate.

Un articol despre cazul ei, publicat în aprilie, a fost preluat de presa internațională, provocând un val de indignare care i-a cauzat femeii o mare suferință. Ulterior, ea a spus că este de înțeles că astfel de cazuri precum al ei, și problema mai largă dacă moartea asistată ar trebui să fie legală, stârnesc controverse. „Oamenii cred că atunci când ești bolnav mintal nu poți gândi corect, ceea ce este jignitor”, a spus ea pentru The Guardian. „Înțeleg temerile pe care le au unele persoane cu dizabilități cu privire la moartea asistată și grija că oamenii ar putea fi presați să moară. Dar în Țările de Jos, avem această lege de mai bine de 20 de ani. Există reguli foarte stricte”. Conform legii olandeze, pentru a fi eligibilă pentru eutanasia asistată, o persoană trebuie să se confrunte cu o „suferință insuportabilă fără perspective de îmbunătățire”. Trebuie să fie complet informată și competentă pentru a lua o astfel de decizie.

Dificultățile lui Ter Beek au început încă din copilărie. Ea suferă de depresie cronică, anxietate, traume și tulburare de personalitate. De asemenea, a fost diagnosticată cu autism. Când și-a întâlnit partenerul, a crezut că grija pe care acesta i-o oferea o va vindeca. „Dar am continuat să-mi fac singură rău şi să am gânduri sinucigașe”.

O luptă de peste trei ani

Tânăra a apelat la numeroase forme de tratament, inclusiv terapii, medicamente și peste 30 de ședințe de terapie electroconvulsivă (ECT). „În terapie, am învățat multe despre mine și mecanisme de adaptare, dar nu au rezolvat problemele principale. La începutul tratamentului, ești plin de speranță. Am crezut că mă voi face bine. Dar cu cât tratamentul durează mai mult, începi să îți pierzi speranța”. După 10 ani şi-a pierdut orice speranţă şi s-a gândit să-și ia propria viață, dar moartea violentă prin sinucidere a unei colege de școală și impactul asupra familiei fetei au descurajat-o.

„Am terminat ECT în august 2020 și, după o perioadă de acceptare că nu mai există alt tratament, am solicitat eutanasia asistată în decembrie 2020. Este un proces lung și complicat. Nu este ca și cum ai cere asta luni și vei muri vineri. Am fost pe o listă de așteptare pentru evaluare deoarece sunt foarte puțini doctori dispuși să fie implicați în moartea asistată pentru persoanele cu depresie. Apoi trebuie să fii evaluat de o echipă de specialişti, să ai o a doua opinie despre eligibilitatea ta și decizia lor trebuie să fie revizuită de un alt doctor independent. În cei trei ani și jumătate cât a durat acest proces, nu am ezitat niciodată în privința deciziei mele. M-am simțit vinovată – am un partener, familie, prieteni și le văd suferinţa. Am fost speriată, dar sunt absolut hotărâtă să duc la capăt acest lucru. În fiecare etapă, doctorii îţi spun: Ești sigură? Poți să te răzgândeşti în orice moment. Partenerul meu a fost de faţă la majoritatea conversațiilor, dar de multe ori i s-a cerut să iasă pentru ca doctorii să se asigure că nu sunt constrânsă, că este vorba despre decizia mea".

Tânăra a ales să fie eutanasiată asistat acasă

Când articolul despre cazul ei, despre care ter Beek a spus că avea multe inexactități și denaturări, a fost publicat în aprilie, căsuța ei de e-mail a "explodat". Cele mai multe dintre comentarii au venit din afara Țărilor de Jos, multe din SUA. Din această cauză a decis să-şi şteargă conturile de social media. "Oamenii îmi spuneau: "Nu o face, viața ta este prețioasă". Știu asta. Alții spuneau că au un remediu, o dietă specială sau medicamente. Unii mi-au spus să-i caut pe Iisus sau pe Allah, sau mi-au spus că voi arde în iad. A fost un adevărat haos. Nu am putut gestiona toată negativitatea.”

După întâlnirea cu echipa ei medicală, ter Beek se așteaptă ca evenimentul să aibă loc în următoarele săptămâni. „Simt o ușurare. A fost o luptă atât de lungă.” În ziua stabilită, medicii vor veni la casa lui ter Beek. „Vor începe prin a-mi administra un sedativ și nu îmi vor administra medicamentele care îmi opresc inima până nu voi fi în comă. Pentru mine, va fi ca și cum aș adormi. Partenerul meu va fi acolo, dar i-am spus că e în regulă dacă trebuie să iasă din cameră înainte de momentul morții,” a spus ea. „Acum, când a sosit momentul, suntem pregătiți. Mă simt și vinovată. Dar uneori, când iubești pe cineva, trebuie să-l laşi să plece”.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Amenzi pentru şoferii care nu au camere montate pe spatele maşinii. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰