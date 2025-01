Paul McCartney, apel la Guvernul britanic pentru a proteja artiştii de inteligenţa artificială: "Jefuieşte oamenii creativi!"

Fostul membru Beatles, acum în varsta de 82 de ani, susţine că noul proiect de modificare a legii drepturilor de autor va anula remuneraţia artiştilor şi, astfel, munca lor va fi în zadar. Concret, spune el, "tinerii vor compune un cântec frumos, dar nu-l vor deţine". El a făcut apel la guvern să se gândească din nou la planurile sale, spunând: „Noi suntem poporul, voi sunteți guvernul! Ar trebui să ne protejați. Asta este treaba voastră."

Apelul nu a rămas fără ecou

Guvernul de la Londra a anunţat că proiectul va fi suspus dezbaterii până pe 25 februarie. Şi Elton John a criticat intenţia guvernului de a modifica legea drepturilor de autor pentru a antrena modele AI în scopuri comerciale.

În 2023, Sir Paul și toboșarul Beatles, Sir Ringo Starr, au folosit inteligența artificială pentru a extrage vocea dintr-un demo neterminat lăsat de John Lennon, pentru a produce un nou cântec, Now and Then.

Cântecul, anunțat ca fiind ultima piesă lansată de Beatles, a stârnit numeroase laude și a fost nominalizat la două premii Grammy și la un premiu Brit. „Cred că inteligența artificială este grozavă și poate face o mulțime de lucruri grozave. Am luat o casetă veche a lui John și i-am curățat vocea astfel încât să sune ca și cum ar fi fost înregistrată ieri. Așa că are întrebuințările sale. Dar nu ar trebui să jefuiască oamenii creativi. Nu are niciun sens”, a declarat Paul McCartney

