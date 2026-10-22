Pentagonul analizează dezvoltarea unui program de spionaj sub acoperire, menit să consolideze capacitatea Statelor Unite de a contracara China și alți rivali prin obținerea de informații economice strategice, potrivit unor surse citate de Washington Post .

Pentagonul pregăteşte o reţea secretă de spioni ca să facă faţă Chinei - Sursa: Profimedia

Inițiativa ar presupune trimiterea unor agenți americani în străinătate, sub identitatea unor oameni de afaceri sau a altor angajați din sectorul privat, fără legături oficiale vizibile cu guvernul SUA. Programul se află, deocamdată, în faza de planificare și nu este operațional.

Agenți americani sub acoperire, infiltrați în mediul de afaceri internațional

Proiectul este coordonat de Tom Rakusan, fost oficial al CIA cu 39 de ani de experiență în agenție, care ocupă în prezent funcția de consilier principal al secretarului adjunct al Apărării, Steve Feinberg. La inițiativă ar participa specialiști din structurile de informații ale Pentagonului, reprezentanți ai forțelor armate și foști oficiali ai CIA.

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Pentagonul urmărește să transforme informațiile economice într-un instrument strategic, într-un context în care administrația Trump acordă o importanță tot mai mare competiției cu Beijingul în domenii precum inteligența artificială, biotehnologia și semiconductorii avansați.

Planul se înscrie într-o strategie mai amplă a Washingtonului

Planul include tarife vamale, restricții la export, investiții în sectoare considerate esențiale și măsuri pentru consolidarea industriei americane de apărare.

În paralel, Pentagonul a înființat o Unitate de Apărare Economică, destinată să folosească instrumente economice pentru a limita capacitățile adversarilor. Printre inițiativele asociate acestei direcții se numără investițiile publice în rafinării și proiecte miniere, inclusiv un acord de 750 de milioane de dolari legat de asigurarea accesului la un zăcământ important de minerale rare din Brazilia.

Noua structură de spionaj ar urma să completeze aceste eforturi prin colectarea clandestină de informații despre companii, tehnologii și interese economice strategice. Nu este însă clar dacă va funcționa ca o unitate independentă sau dacă va extinde capacitățile deja existente ale Pentagonului.

Departamentul Apărării a negat că o asemenea inițiativă ar fi în desfășurare, calificând informațiile publicate drept neadevărate. CIA nu a comentat informațiile, iar, potrivit surselor citate de publicație, comisiile relevante din Congres nu ar fi fost informate despre proiect.

Tensiuni între Pentagon și CIA

Inițiativa ar putea genera neînțelegeri între Pentagon și CIA, instituții care au responsabilități și tradiții diferite în domeniul operațiunilor clandestine.

În interiorul CIA există reticență față de extinderea activităților de spionaj uman desfășurate de alte instituții americane. Agenția susține în mod tradițional coordonarea acestor operațiuni prin structurile sale din țările vizate.

În plus, programul de agenți care operează fără acoperire oficială a CIA s-ar fi restrâns în ultimii ani, pe fondul pensionării ofițerilor experimentați și al dificultăților de pregătire a unor noi agenți. Încercările anterioare de extindere rapidă a acestor capacități au întâmpinat probleme de instruire și management.

Pentagonul are, la rândul său, un istoric mixt în operațiunile desfășurate sub acoperire comercială. În unele cazuri, agenții au avut dificultăți în a susține identitățile profesionale pe care le foloseau, ceea ce le-a expus activitățile.

Crearea unui astfel de program ar presupune obstacole importante. Evidențele privind cariera militară pot îngreuna construirea unor identități credibile, iar tehnologiile biometrice și urmele digitale fac tot mai dificilă ascunderea identității reale.

Există și întrebări privind baza juridică a operațiunilor. Pentagonul și CIA funcționează în temeiul unor cadre legale diferite pentru activitățile de informații, iar atribuțiile exacte în baza cărora ar opera noul program nu sunt încă stabilite public.

Planul reflectă, totodată, o schimbare de echilibru în interiorul administrației americane, în care Pentagonul urmărește să-și extindă rolul în competiția strategică și economică globală. În timp ce conducerea CIA promite intensificarea recrutării de surse umane în străinătate, unii foști oficiali consideră că Pentagonul ar putea fi dispus să își asume riscuri mai mari în acest domeniu.

Deocamdată, rămâne neclar dacă inițiativa va trece de etapa de planificare și cum vor fi delimitate responsabilitățile dintre Pentagon și CIA. Dacă va fi pus în aplicare, programul ar marca o extindere a rolului armatei americane în colectarea clandestină de informații economice, într-o perioadă în care rivalitatea cu China se desfășoară tot mai mult și în domeniul tehnologic și industrial.