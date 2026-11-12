De Ziua Veteranilor, un moment de reculegere s-a transformat într-o lecţie de disciplină pentru unul dintre cei mai puternici oameni din administraţia americană.

Pete Hegseth, secretarul Apărării, şi echipa sa au fost puşi la punct de un militar din Garda de Onoare chiar în faţa Mormântului Soldatului Necunoscut, după ce au făcut gălăgie şi au râs în apropierea lui.

Oficialul american, care se afla alături şi de soţia sa, nu a dat însă niciun semn că ar fi înţeles mustrarea şi şi-a continuat drumul.

Totul s-a petrecut după ceremonia de Ziua Veteranilor, la care au participat şi Donald Trump cu Prima Doamnă, Melania.

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"Toţi vizitatorii trebuie să menţină în permanenţă o atmosferă de linişte şi respect!", le-a spus militarul.