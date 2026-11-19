Principalul responsabil pentru strategia Pentagonului a părăsit o reuniune cu aliații europeni după ce a criticat Ucraina pentru atacurile lansate în adâncimea teritoriului Rusiei, dezvăluie The Telegraph .

Numărul doi de la Pentagon a plecat de la reuniunea NATO după ce a criticat Ucraina: "Declarații stupide" - Profimedia

În cadrul unei reuniuni tensionate a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG), desfășurată marți la Bruxelles, Elbridge Colby a criticat Kievul pentru aceste atacuri și a susținut că ele au o valoare militară redusă.

Oficialul american a părăsit apoi reuniunea înainte de încheierea acesteia, fără să asculte prezentarea militară clasificată susținută de ministrul ucrainean al Apărării.

Surse germane au declarat pentru The Telegraph că atitudinea lui Colby a provocat îngrijorări privind posibilitatea ca administrația Trump să se fi poziționat, în fapt, de partea Rusiei, împotriva Ucrainei și a susținătorilor săi europeni.

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Informațiile au apărut în aceeași perioadă în care Marea Britanie a anunțat că va trimite Ucrainei 1.000 de drone cu rază lungă de acțiune, în contradicție cu criticile formulate de Colby față de sprijinirea atacurilor ucrainene în adâncimea teritoriului rus.

Premierul britanic Andy Burnham va coprezida joi, la Berlin, alături de omologii săi francez și german, o reuniune a așa-numitei "Coaliții a Voinței". Întâlnirea are drept obiectiv consolidarea sprijinului militar european pentru Ucraina, dar și a planurilor de reconstrucție a țării după război.

Pentagonul critică atacurile ucrainene asupra teritoriului Rusiei

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri în adâncimea teritoriului rus, cu scopul de a lovi obiective importante pentru producția de armament și infrastructura petrolieră, pentru a spori presiunea asupra regimului condus de Vladimir Putin.

Într-una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de acest tip de până acum, forțele ucrainene au distrus luni o secțiune a Podului Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată. Podul este considerat de mult timp un simbol al autorității lui Putin în Rusia și în teritoriile pe care le-a ocupat.

O sursă germană a declarat pentru The Telegraph că, în timpul reuniunii de marți de la sediul NATO din Bruxelles, Colby a criticat atacurile ucrainene în adâncimea teritoriului rus, susținând că acestea nu aduc beneficii militare.

Afirmațiile sale i-au nedumerit pe oficialii germani, britanici și pe ceilalți reprezentanți europeni prezenți la discuții, care consideră că astfel de atacuri sunt eficiente din punct de vedere militar și contribuie la destabilizarea regimului Putin.

În cadrul unei conferințe de presă organizate după discuțiile de marți, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a apărat strategia Ucrainei. El a susținut că atacurile în adâncimea Rusiei "au contribuit la slăbirea mașinăriei de război a lui Putin, au câștigat timp și au salvat vieți".

Oficialul american a plecat fără să asculte prezentarea ministrului ucrainean al Apărării

O sursă germană bine informată a declarat pentru The Telegraph că poziția exprimată de reprezentantul Pentagonului a surprins participanții la reuniune.

"Colby a declarat, în timpul părții publice a reuniunii UDCG, că Statele Unite se opun atacurilor în adâncimea teritoriului rus și că nu văd niciun beneficiu militar în lovirea unor obiective aflate departe de linia frontului. Majoritatea participanților au rămas nedumeriți de acest comentariu", a afirmat sursa.

"Colby a plecat imediat după declarația sa. Nici măcar nu a ascultat prezentarea clasificată a ministrului ucrainean al Apărării, Yevhenii Khmara, care a arătat clar că impactul atacurilor în adâncimea teritoriului rus reprezintă o componentă importantă a efortului de război și că acestea au avut și vor continua să aibă un impact extraordinar", a adăugat aceasta.

Sursa făcea referire la afirmațiile lui Colby potrivit cărora, în opinia Washingtonului, atacurile ucrainene în adâncimea Rusiei nu "au fost eficiente în determinarea încheierii războiului" și nici nu au contribuit la "frânarea" înaintării trupelor ruse pe front.

Reprezentantul german a remarcat că poziția americană este ironică, în condițiile în care Statele Unite au recurs ele însele la atacuri asupra unor obiective aflate în adâncimea teritoriului adversarului, în cadrul războiului dificil și haotic împotriva Iranului.

"Cum pot americanii să desfășoare atacuri în adâncimea teritoriului iranian și apoi să critice o națiune care se apără împotriva unei agresiuni ilegale pentru că folosește aceeași tactică?", a întrebat sursa.

O a doua sursă a confirmat pentru The Telegraph că oficialul american a părăsit reuniunea înainte de încheierea acesteia. "A plecat odată cu presa", a declarat persoana aflată în sala de ședințe.

Aceasta a precizat că Statele Unite au fost reprezentate în continuare de Matthew Whitaker, ambasadorul american la NATO.

Potrivit unor informații, Colby ar fi trebuit să plece pentru a prinde un zbor de pe aeroportul din apropiere. După ce a părăsit reuniunea, el a susținut o conferință de presă în jurul orei locale 17:00, în atriumul sediului NATO, înainte de a se îndrepta spre aeroport.

Îngrijorări în Germania: SUA ar susține pozițiile Rusiei în discuțiile despre Ucraina

Surse germane au declarat că există îngrijorări tot mai mari privind faptul că Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, promovează poziții apropiate de cele ale Rusiei în discuțiile despre Ucraina, deși Washingtonul este liderul de facto al NATO.

"Colby a părut cu siguranță mai degrabă de partea Rusiei decât a Ucrainei, deoarece concentrarea exclusivă asupra liniei frontului și asupra atacurilor cu rază medie de acțiune elimină o componentă esențială pentru împiedicarea succesului operațional și strategic al Rusiei", a declarat o sursă germană.

"În acea sală, Statele Unite au fost singura țară care a susținut discursul Rusiei, și nu pe cel al Ucrainei și al restului coaliției", a adăugat aceasta.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, l-a criticat deja pe Colby pentru declarațiile sale despre Ucraina, pe care le-a calificat drept "stupide".

Europa pregătește noi discuții privind sprijinul militar și reconstrucția Ucrainei

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii pentru pace ai președintelui Donald Trump, se vor alătura joi unui grup de aproximativ 40 de lideri, în cadrul discuțiilor organizate de Coaliția Voinței.

Kushner, ginerele președintelui american, a declarat că negocierile se vor concentra asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, dar și asupra unui plan de reconstrucție a economiei ucrainene, grav afectată de conflict.

Reuniunea este așteptată să fie unul dintre cele mai ample evenimente internaționale găzduite vreodată de Cancelaria Germaniei.