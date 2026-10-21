Parchetul European a declanșat o anchetă care vizează fostul grup politic "Identitate și Democrație", în cadrul căreia au avut loc miercuri percheziții la Parlamentul European, la Bruxelles și Strasbourg.

Percheziții la Bruxelles și Strasbourg într-o anchetă care vizează aleși de extremă dreapta - Profimedia

Mai multe percheziţii au avut loc miercuri la Parlamentul European în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) care vizează grupul "Identitate şi Democraţie" (ID), fostul grup politic din care făcea parte partidul francez de extremă dreapta "Rassemblement National" (RN), au anunţat "Patrioţii", noul grup ce include formaţiunea condusă de Jordan Bardella, relatează AFP, potrivit News.ro.

Aceste percheziţii au avut loc în birourile administrative ale fostului grup ID atât la Strasbourg, cât şi la Bruxelles, au afirmat "Patrioţii", precizând că nu există "nicio continuitate juridică" între ei şi grupul care a încetat să existe în 2024.

"Percheziţiile îl vizează pe fostul secretar general al ID Group. 'Patrioții' nu sunt vizați. Niciun oficial ales nu este căutat”, a declarat pentru AFP un oficial al "Patrioților", potrivit La Libre.

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O anchetă a Parchetului European privind presupusa deturnare de fonduri europene în cadrul grupului ID în timpul legislaturii 2019-2024 a condus deja în iunie la o serie de raiduri în mai multe țări europene, inclusiv în Franța.

Parchetul European nu a putut fi contactat imediat pentru a confirma noi evoluții în cadrul acestor anchete.

La rândul său, Jordan Bardella, copreședinte al grupului "Patrioţii", a refuzat să facă comentarii.

Prin intermediul unui purtător de cuvânt, Parlamentul European a declarat pur și simplu că "cooperează cu autoritățile competente, ca de obicei".