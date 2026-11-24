Poliţiştii au efectuat, marţi dimineaţa, zece percheziţii într-un dosar penal de camătă, abuz în serviciu şi fals, fiind vizaţi patru suspecţi, dintre care doi agenţi de poliţie, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Percheziții la doi polițiști din Gorj suspectați că le dădeau bani cu camătă unor colegi

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Gorj, în cursul anului 2026, cei doi agenţi de poliţie au oferit sume de bani unor colegi, în schimbul cărora au perceput diferite dobânzi, aceste fapte fiind desfăşurate cu repetabilitate.

"În această dimineaţă, poliţişti din cadrul IPJ Gorj - Compartimentul Control Intern, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de camătă, abuz în serviciu şi fals, dosar ce vizează patru suspecţi, dintre care doi agenţi de poliţie şi alte două persoane din anturajul acestora. Cauza penală a fost întocmită la începutul anului 2026, când poliţişti cu atribuţii de control intern s-au sesizat din oficiu. Ulterior, dosarul penal a fost preluat de procuror, având în vedere calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare a unuia dintre agenţi, poliţiştii desfăşurând, în continuare, activităţi, în baza delegării procurorului", se arată în comunicat.

Cei doi agenți de poliție le-ar fi oferit sume de bani unor colegi, în schimbul cărora au perceput diferite dobânzi.

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Percheziţiile s-au desfășurat pentru probarea activităţii infracţionale, două dintre acestea vizând sediile a două structuri de poliţie, unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.