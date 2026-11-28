Șapte persoane au fost cercetate de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane și trafic de minori, după ce mai mulți adulți și copii ar fi fost exploatați prin muncă forțată la ferme de animale din județele Prahova și Brașov.

Adulți cu dizabilități și copii puşi la muncă forțată în ferme din Prahova și Brașov. 7 persoane, arestate

Trei dintre inculpați au fost inițial reținuți, iar alți patru au fost plasați sub control judiciar. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești, faptele ar fi fost comise pe parcursul anului 2026, când mai mulți inculpați ar fi recrutat victime, inclusiv persoane cu dizabilități și minori, sub promisiunea unor locuri de muncă legale.

Victime obligate să muncească în condiții inumane

Anchetatorii au stabilit că unul dintre inculpați, în vârstă de 53 de ani, ar fi recrutat patru persoane, dintre care una cu handicap grav, și le-ar fi transportat la o fermă de animale din județul Prahova, unde le-ar fi exploatat prin muncă forțată.

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Victimele ar fi fost obligate să păzească bovinele pe câmp, să mulgă animalele și să desfășoare alte activități în cadrul fermei, indiferent de condițiile meteorologice. Acestea nu ar fi fost remunerate corespunzător și nu ar fi beneficiat de condiții minime de cazare și igienă.

Mai mult, pe timpul nopții, oamenii ar fi fost adăpostiți într-o baracă improvizată și într-o caroserie auto, amplasate pe un câmp din apropierea fermei. Spațiile nu aveau apă curentă, toaletă sau condiții elementare de confort.

Copiii exploatați la ferme

Din cercetări a reieșit că același inculpat ar fi recrutat, începând cu luna iunie 2026, cu sprijinul altor doi suspecți, două victime minore, pe care le-ar fi obligat să desfășoare aceleași activități.

Un alt inculpat, tot în vârstă de 53 de ani, ar fi recrutat, în luna iulie, trei copii cu vârste de 12, 13 și 16 ani. Cu sprijinul altor două persoane, minorii ar fi fost transportați și adăpostiți la o fermă din județul Prahova, în scopul exploatării prin muncă forțată.

În septembrie 2026, copiii ar fi fost transferați la ferma unui alt inculpat, în vârstă de 59 de ani, situată în județul Brașov. Acolo, aceștia ar fi fost obligați să păzească ovinele și să efectueze diverse lucrări agricole.

Potrivit anchetatorilor, în toate situațiile, inculpații ar fi exercitat presiuni și acte de constrângere morală asupra victimelor, atât adulți, cât și minori.

Percheziții la fermele inculpaților

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la fermele deținute de inculpați, anchetatorii au constatat că victimele erau cazate în spații insalubre, fără condiții corespunzătoare de muncă și fără cele necesare pentru satisfacerea nevoilor personale.

Acestea nu ar fi beneficiat de hrană corespunzătoare, apă curentă sau articole de igienă.

În urma propunerii formulate de procurori, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Covasna și Brașov, precum și al jandarmilor din Ploiești și Brașov.