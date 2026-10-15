Posibile influenţe străine înaintea alegerilor din SUA. Mii de conturi din 3 ţări, suspendate de platforma X

Influențe străine înainte de alegerile din SUA. Platforma X a suspendat mii de conturi suspecte. Este vorba despre conturi folosite pentru a influența alegerile din noiembrie din SUA. Influențele străine provin din Iran, Rusia și China.

X a suspendat 13.000 de conturi, invocând o influență străină înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Administratorii platformei susțin că unele rețele străine au vizat discursul politic din SUA, din tot spectrul politic. Conturile suspendate au fost asociate cu trei operațiuni suspecte de influență străină legate de Iran, Rusia și China. Acestea au urmărit să influențeze dezbaterea politică din Statele Unite.

Compania a anunțat suspendarea conturilor miercuri. Tot atunci a prezentat măsurile luate în perspectiva alegerilor din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

X a precizat că investigațiile sale au scos la iveală faptul că rețelele respective au utilizat conturi false pentru a publica și amplifica conținut politic care viza candidați și figuri publice "din întreg spectrul politic".

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Compania a menționat că a identificat conturile prin intermediul unor „verificări și investigații proactive”, în conformitate cu regulile sale împotriva spamului și a comportamentului neautentic coordonat.

"Libertatea de exprimare este fundamentul unei democrații funcționale, iar noi suntem mândri că X constituie o agora globală în care au loc aceste dezbateri. Rolul nostru este să menținem această conversație autentică, deschisă și sigură", a transmis divizia X Global Government Affairs.

De asemenea, X a prezentat reguli împotriva informațiilor false privind modalitatea, momentul sau locul în care se poate vota în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Totodată, au fost stabilite măsuri împotriva tentativelor de a descuraja participarea la vot sau de a intimida alegătorii, inclusiv prin îndemnuri la violență în apropierea secțiilor de votare.

Compania a mai anunțat că utilizatorii pot raporta postările legate de alegeri folosind opțiunea "integritate civică" (n.r.: "civic integrity"), solicitând astfel adăugarea unei "note a comunității" care să ofere context. În situații urgente, X poate să aplice etichete postărilor care încalcă regulile electorale ale platformei.

Anunțul vine la o săptămână după ce OpenAI a comunicat că a eliminat două operațiuni de influență atribuite Rusiei și Iranului. Acestea utilizau ChatGPT pentru a crea identități false de jurnaliști și pentru a gestiona un "think-tank" ce difuza, în mod mascat, propagandă anti-Ucraina.