Elon Musk, multimiliardarul cunoscut pentru orientările sale ultraconservatoare, a declarat miercuri că regretă suma de aproape o jumătate de miliard de dolari pe care a investit-o în campaniile candidaților republicani pentru alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate în noiembrie. Scrutinul a fost câștigat în mare parte de democrați, relatează AFP, potrivit News.ro.

Elon Musk regretă milioanele cheltuite pentru republicani: "Mă simt puţin prost" - Profimedia

"Mă simt puţin prost că am cheltuit atâţia bani şi că am obţinut atât de puţine rezultate, sau poate că fără asta ar fi fost mult mai rău", a mărturisit cel mai bogat om din lume, în cadrul conferinţei DealBook, organizată la New York de către New York Times.

Acesta a vorbit prin videoconferinţă din China, unde îl însoţeşte pe preşedintele Donald Trump. "Motivaţiile mele erau simple": era vorba de "a avea un anumit echilibru al puterilor. (...) De a nu avea preşedinţia, Senatul şi Camera Reprezentanţilor în mâinile aceluiaşi partid", a explicat el. "Acesta a fost obiectivul meu, care, apropo, a eşuat", a subliniat el.

Şi şeful SpaceX a recunoscut înfrângerea. "Este evident că republicanii au suferit o înfrângere zdrobitoare în aceste alegeri."

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Potrivit acestuia, acest lucru "ilustrează cu siguranţă faptul că alegerile nu sunt doar o chestiune de bani. (...) Poţi investi foarte mulţi bani într-o campanie electorală şi să obţii un efect relativ minor".

Miliardarul spune că ar fi cheltuit mai puțini bani dacă ar putea da timpul înapoi

El a adăugat că nu doreşte, "în cel mai rău scenariu, o supermajoritate democrată. Nu sunt nici în favoarea unei supermajorităţi republicane".

" Dacă aş putea da timpul înapoi, aş cheltui mai puţini bani", a continuat el, subliniind că nu a "acordat prea multă atenţie personală" alegerilor, deoarece era "concentrat pe (companiile sale) SpaceX, Tesla..."

Dar, potrivit lui, "unele persoane sunt cu siguranţă nemulţumite de finanţarea mea pentru ultimele alegeri".

Elon Musk a cheltuit, printre altele, peste 220 de milioane de dolari în favoarea fostului procuror general al statului Texas, Ken Paxton, însă un democrat de 37 de ani, relativ nou în politică, James Talarico, a câştigat mandatul de senator.

Elon Musk explică de ce a finanțat campaniile electorale

Sediile mai multor companii ale sale, printre care SpaceX şi Tesla, se află în Austin (Texas), iar el a construit sau este pe cale să construiască în acest stat unităţi de producţie gigantice (vehicule, cipuri electronice etc.).

Întrebat în cadrul conferinţei despre temerile sale legate de viitoarea guvernatoare democrată a statului Texas, Gina Hinojosa, care urmează să-i succedă în ianuarie republicanului Greg Abbott, Elon Musk a subliniat că aceasta va fi "destul de moderată".

"Nu cred că este o guvernatoare de extremă stânga şi, din tot ce am auzit despre ea, cred că lucrurile vor merge bine în Texas cu Gina ca guvernatoare", a declarat el.