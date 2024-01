Vezi și

După 4 luni de întârzieri şi amânări din cauza grevei actorilor şi scenaristilor de la Hollywood, decernarea premiilor Emmy a avut loc, în sfârşit, seara trecută la Los Angeles.

Serialele Succession, The Bear și The White Lotus au concurat pentru cele mai importante trofee ale serii.

The Bear a fost desemnat cel mai bun serial de comedie al anului. Interprepretul rolului principal Jeremy Allen White a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun actor.

Jeremy Allen White, actor: Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost aproape, mai ales în ultimul an. Ştiţi cine sunteţi. Vă iubesc, vă iubesc pe toţi!

Selena Gomez a făcut valuri cu rochia sa pentru care s-a lucrat 930 de ore

Şi pentru Succession a fost o noapte mare. fără ca asta să fie o surpriză neapărat pentru cinefili. Producţia a obţinut premiul pentru cel mai bun serial de dramă, premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru Kieran Culkin, premiul pentru cea mai bună actriță pentru Sarah Snook dar și premirul cel mai bun actor în rol secundar pentru Matthew MacFadyan.

Kieran Culkin, actor: Am cerut ceva acum câteva luni. Am tot cerut de ceva vreme și, uh, soția mea a spus că poate dacă câștigi un Emmy.

Matthew MacFadyan, actor: Vreau să-i mulţumesc soţiei mele de pe ecran, Sarah Snook, şi celeilalte soţii tot de pe ecran, Nicholas Braun.

La nominalizari, 27 la număr, Succession a fost urmat de serialul The Last Of Us, o producţie de televiziune postapocaliptică adaptată după un joc video popular care a primit 23 de nominalizări.

Şi Sir Elton John a făcut istorie la gala de aseară. A câștigat primul său premiu Emmy şi a devenit cea de-a 19-a vedetă care a obținut vreodată titlul de EGOT - denumirea dată celor care au câștigat toate cele patru mari premii artistice americane, Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Premiul de aseară a fost acordat la categoria cel mai bun spectacol live pentru concertul său de adio susţinut în Los Angeles în noiembrie 2022.

Pe covorul roşu, vedetele s-au întrecut în ţinute spectaculoase. Rochii de seară elegante şi strălucitoare au ales să poarte actriţele, şi nici domnii nu s-au lăsat mai prejos. Chiar şi în costume simple, s-au remarcat prin eleganţă.

Selena Gomez a atras toate privirile într-o superbă rochie cu paiete vişinii. Designerul ţinutei spune că s-a lucrat 930 de ore pentru a broda manual toate frunzele de palmier. Paietele au fost şi alegerea actriţei Jessica Chastain. care a defilat cu eleganţă pe covorul roşu într-o strălucitoare rochie verde neon semnat Gucci. În schimb, Jenna Ortega a ales o ţinută plină de culoare cu aplicaţii florale a celebrei case Dior.

Remarcată a fost şi apariţia Priscillei Presley, care a venit la ceremonie împreună cu nepoata ei, Riley Keough, semn că cearta pe avere dintre ele a luat sfârşit.

Cea mai emoţionantă apariţie a serii a fost fără îndoială cea a actriţei Christina Applegate, cunoscută publicilui de la noi în special pentru rolul lui Kelly Bundy, din serialul Familia Bundy. Actrița care se luptă de doi ani cu o boală dificilă- scleroză multiplă- a venit în baston la gală. A primit o ovație în picioare în timp ce a prezentat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

