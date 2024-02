Preşedintele Iranului a cerut excluderea Israelului din ONU, cu ocazia aniversării a 45 de ani de la Revoluția Islamică

Vezi și

Iranienii au sărbătorit ieri 45 de ani de la revoluția islamică. Sprijinul pentru cauza palestiniană a fost tema principală a ceremoniilor din acest an. Mii de iranieni au umplut străzile și piețele principale. În Teheran, mulțimea a ridicat steaguri iraniene și a purtat pancarte cu sloganuri revoluționare.

Ebrahim Raisi, preşedintele Iranului: Propunem ca regimul sionist să fie expulzat din Organizația Națiunilor Unite. Bombardamentele împotriva poporului din Gaza trebuie să fie oprite cât mai curând posibil.

Armata ţării a expus o serie de rachete, inclusiv balistice, iar protestatarii s-au pozat cu ele. În timpul festivităților, un parașutist a sărit dintr-un avion în timp ce flutura un steag palestinian.

Proteste pe tot globul

Proteste au fost pe întreg mapamondul. La Maroc, spre exemplu, mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-i susține pe palestinieni. Mulți au scandat împotriva unui acord al regatului, care recunoaşte legăturile cu Israelul.

Protestatar: De la început, am fost alături de Palestina, trup și suflet. Încercăm întotdeauna să diversificăm formele de manifestare pentru a transmite un mesaj fraților noștri din Gaza că suntem alături de ei, alături de rezistență, și că îi susținem.

Ostilităţile continuă in Gaza. Aseara, 52 de oameni au murit in Rafah in urma unor lovituri puternice pe cale aeriana ale israelienilor. 14 case şi trei moschei au fost lovite.

Ostilităţile continuă în Gaza

De asemenea, Egiptul amenință că își va suspenda tratatul de pace cu Israelul dacă trupele lui Netanyahu vor fi trimise în orașul Rafah, orașul de la graniţa cu Gaza, și spune că luptele de acolo ar putea forța închiderea principalei rute de aprovizionare cu ajutor umanitar.

Președintele SUA, Joe Biden, i-a spus premierului Netanyahu că o operațiune militară în Rafah nu ar trebui să aibă loc fără măsuri care să asigure protecția civililor.

Totusi au venit şi veşti bune de la Rafah. Armata israeliană a declarat că a salvat în această dimineaţă doi ostatici din Fâșia Gaza, mai precis, doi barbati, de 60, respectiv 70 de ani.

