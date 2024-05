Vezi și

Reacţia vine după ce vineri a fost făcut public videoclipul în care Sean Combs o loveşte cu pumnii şi picioarele pe Cassie. Tânara l-a dat în judecată în noiembrie pentru ceea ce ea a declarat că au fost ani de abuz sexual, fizic şi emoţional.

Rapperul P. Diddy regretă că a bătut-o cu bestialitate pe fosta lui iubită

În postarea sa de pe Instagram, artistul a mai declarat că după cele întâmplate, a început să facă terapie. Cunoscutul rapper şi producător nu e la primul derapaj. În 1999, a lovit-o pe Jennifer Lopez, iubita lui de la acea vreme.

P. Diddy: Este atât de greu să meditezi asupra celor mai întunecate momente din viața ta, dar uneori trebuie să faci asta. Am fost un distrus, am ajuns la fundul sacului. Dar nu am nicio scuză. Comportamentul meu din acel videoclip este de neiertat. Sunt dezgustat.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Nomazii digitali ar putea primi interdicţie în cafenele. Obişnuiţi să lucraţi în oraş? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰