Prințul Harry vrea să se împace cu familia regală, dar "sunt persoane care nu vor"

Prințul Harry a vorbit despre relația tensionată cu tatăl său, regele Charles, și cu fratele său, prințul William, mărturisind că își dorește o împăcare cu familia regală. Într-un interviu acordat revistei GQ, ducele de Sussex a abordat și traumele provocate de moartea mamei sale, prințesa Diana.

Ducele de Sussex a declarat că împăcarea cu familia regală este "cel mai important lucru" pentru el, însă a susținut că "unele persoane" nu își doresc același lucru.

Într-un interviu, prințul Harry a afirmat că principalul său obiectiv este să refacă relațiile cu familia, deși a recunoscut că "unele răni lasă cicatrici pentru totdeauna". "Îmi doresc ca lucrurile să se rezolve", a declarat el, în primul interviu de la mutarea în Marea Britanie, la sfârșitul lunii august. "Având în vedere tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este să ne împăcăm. Asta contează cu adevărat. Cicatricile rămân pentru totdeauna", a spus prințul, potrivit TheGuardian.

"Unii oameni nu își doresc ca lucrurile să se rezolve"

"Unii oameni nu își doresc ca lucrurile să se rezolve", a adăugat Harry. "Din punctul meu de vedere, există deja suficiente drame în lume și în viețile oamenilor ca să mai continuăm și conflictele din familie".

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Harry a vorbit despre relațiile complicate din familia sa, spunând că este o situație în care foarte mulți oameni se pot regăsi. "Există neînțelegeri între frați, relații destrămate între copii și părinți sau între copii și unul dintre părinți", a spus el.

"Este un subiect care apare mereu în discuțiile pe care le am cu oamenii, așa că știu cât de mulți se regăsesc în această situație. Probabil că acesta este și unul dintre motivele pentru care există atât de mult interes față de familia noastră. Poate că oamenii se uită la noi și se întreabă: Cum veți reuși să vă rezolvați problemele?".

"Având în vedere tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este împăcarea. Asta contează cu adevărat".Întrebat dacă este de părere că această "rană" din familie se mai poate vindeca, Harry a răspuns:

"Da, bineînțeles. Uite, cicatricile rămân pentru totdeauna, dar să lași trecutul în urmă este un lucru pe care l-aș recomanda tuturor. Dacă anumite lucruri din trecut continuă să îți afecteze viața de zi cu zi, este mai greu să treci peste ele. Dar, din punctul meu de vedere, există deja suficiente drame în lume și în viețile oamenilor ca să mai continuăm și conflictele din familie".

Ulterior, un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a precizat că declarațiile lui Harry nu au reprezentat un atac la adresa prințului William și nici nu au fost îndreptate împotriva vreunui membru al familiei regale. Acesta a explicat că prințul a vorbit despre relațiile de familie în general.

Interviul, realizat luna trecută, a fost publicat pe site-ul revistei în aceeași perioadă în care familia regală britanică l-a primit pe sultanul Omanului la Castelul Windsor, într-o vizită de stat.

În timpul interviului, aminteşte de două ori titlul său de prinţ

Prințul Harry a renunțat în 2020 la îndatoririle regale și la folosirea titulaturii de Alteță Regală, dar și-a păstrat titlul de prinț și pe cel de duce de Sussex.

"Cu siguranță nu vreau să stârnesc mila nimănui. Am trecut de mult de etapa asta. De ce? Pentru că sunt prinț. Am în jurul meu oameni care mă sprijină", a răspuns el.

"Și să nu uităm un lucru: sunt prinț, nu-i așa? Așa că ar fi trebuit să am la dispoziție toate resursele necesare pentru a face față problemelor despre care am discutat. Nu am avut întotdeauna acces la ele, dar îmi permiteam să le plătesc? Da. Erau accesibile pentru mine? Da", a declarat Harry.

De ce a decis să se întoarcă împreună cu familia în Marea Britanie

Vorbind despre mutarea familiei sale în Regatul Unit, Harry a explicat că decizia a fost motivată de oportunitățile pe care le oferă țara, dar și de dorința ca cei doi copii ai săi să urmeze școli britanice.

"Ne-am întors pentru oportunitățile de aici, pentru familie. Posibilitatea de a-i înscrie pe copii la școli britanice a însemnat foarte mult pentru mine. Nici nu mi-am dat seama cât de important era acest lucru pentru mine. Întotdeauna m-am gândit că este ceva ce voi încerca să fac sau că vom încerca să facem împreună. Acum, după ce copiii au mers la școală timp de două săptămâni, sunt foarte încântați. Este o experiență complet diferită pentru ei. Și, ca să fie clar, nu critic școlile americane", a spus prințul.

Harry a subliniat că este "extrem de important" pentru copiii săi, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, să aibă ocazia să cunoască și să trăiască în două medii culturale complet diferite.

Vorbește despre trauma provocată de moartea mamei sale

În cadrul interviului, prințul Harry a vorbit și despre durerea și traumele cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, prințesa Diana.

El a explicat că a ales să își împărtășească experiențele personale în speranța că îi va putea ajuta și pe alții care trec prin situații asemănătoare, nu pentru a atrage compasiunea publicului.

"Am oameni în jurul meu care mă sprijină, am urmat diferite forme de terapie și am depus eforturi pentru a-mi rezolva problemele. Mă întreb unde aș fi fost astăzi dacă nu aș fi făcut toate aceste lucruri. Situația ar fi putut fi cu totul alta", a declarat Harry.