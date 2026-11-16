Prințul Harry a vizitat Ucraina și s-a întâlnit cu militarii răniți. Promisiunea făcută veteranilor

Prinţul Harry a mers în Ucraina pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia s-a întâlnit cu soldaţi răniţi pe front. Potrivit Reuters, acesta şi-a exprimat încrederea că Ucraina poate câştiga războiul împotriva Rusiei şi a promis că va organiza Jocurile Invictus în această ţară după restabilirea păcii, relatează News.ro.

În cadrul celei de-a patra vizite în Ucraina de la invazia Rusiei din 2022, Harry a vizitat Lviv, în vestul ţării, şi a luat cuvântul la o conferinţă destinată personalului medical, organizată de Superhumans, o clinică specializată în îngrijirea celor răniţi în război.

"Veţi câştiga războiul şi apoi veţi avea toate premisele pentru succes", a declarat el sâmbătă în cadrul conferinţei, într-o declaraţie care a putut fi făcută publică abia după ce a părăsit Ucraina, din motive de securitate.

La un alt eveniment, Harry a asistat la antrenamentul jucătorilor de rugby în scaun cu rotile, care se pregătesc pentru Jocurile Invictus de anul viitor, un turneu destinat militarilor şi veteranilor pe care prinţul l-a fondat încă din 2014, pe când se afla încă în armată.

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Ucraina intenţionează să trimită 60 de concurenţi la jocurile de anul viitor din oraşul englez Birmingham, iar Harry, care este fiul mai mic al regelui Charles, le-a spus veteranilor răniţi că speră ca, la un moment dat, şi Ucraina să poată găzdui aceste jocuri.

"Când războiul se va termina şi când Ucraina va câştiga, vom fi gata să vă sprijinim în organizarea Jocurilor Invictus", a spus el.

Conform tradiţiei, familia regală britanică evită să comenteze chestiunile politice, deşi regele Charles şi alţi membri de rang înalt ai familiei regale şi-au exprimat în mod regulat sprijinul faţă de Ucraina.

Harry, care nu mai face parte din familia regală activă, s-a exprimat mai deschis pe această temă decât alţi membri ai familiei sale, profitând de un discurs ţinut în timpul unei vizite de la începutul acestui an pentru a-l implora pe preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului şi pentru a solicita mai multe măsuri din partea Statelor Unite.