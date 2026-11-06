Thomas Markle, tatăl lui Meghan, soţia prinţului Harry, a fost arestat vineri dimineaţă de agenţi federali în Florida pentru acuzaţii legate de deţinere de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, au declarat pentru Associated Press persoane familiarizate cu acest caz. Thomas Markle este „acuzat de o singură infracţiune de deţinere de material pornografic cu minori” şi urmează să fie adus în faţa instanţei, a confirmat într-un comunicat Departamentul american al Justiţiei, relatează BBC.

Socrul prinţului Harry, arestat pentru deţinere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor - Profimedia

În vârstă de 82 de ani, Thomas Markle a fost reţinut în apropiere de Tampa, după ce FBI-ul a percheziţionat două spaţii de depozitare din zona Los Angeles pe care le închiriase de aproape 20 de ani, scrie News.ro.

Markle a negat anterior acuzaţiile de deţinere de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, calificând afirmaţiile drept "minciuni bolnave".

Imagini difuzate de mass-media par să-l arate în cătuşe, înconjurat de agenţi FBI.

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Fiica sa, Meghan Markle, declarase recent că este "profund tulburată" de acuzaţiile potrivit cărora o colecţie de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor ar fi fost găsită în fosta locuinţă a tatălui său. Ea a dezvăluit, de asemenea, că o scrisoare conţinând "acuzaţii îngrijorătoare" la adresa lui fusese trimisă poliţiei din Londra în 2018.

Meghan, cetăţeană americană care a jucat în serialul de televiziune american "Suits", s-a căsătorit cu Harry la Castelul Windsor în 2018. Cei doi au doi copii, prinţul Archie şi prinţesa Lilibet. Tatăl ei, un fost director de imagine şi lumini în televiziune, ieşit la pensie, nu a participat la nuntă, ceea ce a determinat o amplă acoperire mediatică în presa britanică a distanţării lui Meghan faţă de tatăl ei. Meghan a declarat că a decis să se distanţeze de el pentru a-şi proteja copiii.

După apariţia scandalului recent legat de tatăl său, ea a declarat că speră ca oamenii să înţeleagă de ce a întrerupt în mare măsură legăturile cu tatăl ei.

Directorul FBI, Kash Patel, a spus că autorităţile "au acţionat rapid" în cazul arestării lui Thomas Markle. Într-un comunicat, Patel a declarat: "Domnul Markle ar fi vizat copii nevinovaţi şi ar fi încercat să le fure inocenţa prin acţiunile sale infracţionale".

Agenţii FBI au colaborat cu Departamentul de Justiţie al SUA şi "au acţionat rapid, au identificat şi localizat materialul explicit şi l-au arestat pe domnul Markle în Florida", a confirmat acesta.

"FBI-ul va folosi toate resursele de care dispune pentru a proteja copiii nevinovaţi - niciun prădător care vizează copiii nu va avea vreun refugiu sigur în această ţară sau oriunde ar încerca să se ascundă", a promis Patel.

Comunicatul Departamentului de Justiţie susţine că Markle "a păstrat material cu abuz sexual asupra copiilor (CSAM), inclusiv fotografii cu caracter sexual explicit în care apărea el însuşi alături de fete prepuberale, în două spaţii de depozitare din zona Los Angeles pe care le-a închiriat timp de aproape două decenii", mai precis din 2008: "Agenţii au confiscat aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau materiale suspectate a fi CSAM (materiale cu abuz sexual asupra copiilor)".