Putin a anunţat 7 obiective pentru armata rusă. S-a dezlănţuit asupra Occidentului şi a SUA: Moscova este nevoită să răspundă

Liderul rus Vladimir Putin a acuzat luni Occidentul că împinge Rusia către liniile roşii, o situaţie pe care a precizat public că nu o va tolera, şi a declarat că Moscova este nevoită să răspundă. El a mai spus că acest an a fost crucial pentru atingerea obiectivelor în Ucraina, cucerind 189 de localităţi, iar acum, forţele sale au iniţiativa pe întreaga linie a frontului, relatează Reuters şi AFP, citate de news.ro.

Putin a făcut aceste declaraţii la o reuniune a oficialilor din domeniul apărării, unde a anunţat că Moscova va ridica toate restricţiile autoimpuse privind desfăşurarea propriilor rachete, acuzând Washingtonul că desfăşoară, la rândul său, rachete cu rază medie şi lungă de acţiune. Ca urmare, Putin a anunţat că se va trece la producţia de serie a noii rachete cu rază medie de acţiune Oreşnik, pe care Moscova a testat-o de curând executând un atac în Ucraina ca răspuns la loviturile cu arme occidentale asupra regiunilor ruseşti.

"După cum ştiţi, cea mai nouă armă puternică a Rusiei este sistemul de rachete cu rază medie de acţiune Oreşnik. În noiembrie, acesta a fost utilizat cu succes ca răspuns la loviturile de pe teritoriul ţării noastre cu arme occidentale - a fost utilizată o rachetă balistică în echipament hipersonic nenuclear", a reamintit liderul rus. "Producţia în serie a unor astfel de complexe pentru a proteja securitatea Rusiei şi a aliaţilor noştri ar trebui să fie asigurată în viitorul apropiat", a declarat el în faţa şefilor de la Ministerul Apărării. "Aş dori să subliniez că ultimul an a fost unul crucial în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor operaţiunii militare speciale", le-a mai spus Putin, recurgând la eufemismul pe care îl foloseşte pentru a se referi la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina.

Rusia a cucerit 189 de sate şi oraşe ucrainene în 2024

El a precizat că forţele ruse din Ucraina au preluat controlul asupra a 189 de aşezări până acum în acest an şi în prezent, ele au iniţiativa pe "întreaga linie de contact a frontului". Luni, armata rusă a anunţat că a mai cucerit o localitate în estul Ucrainei, de unde forţele ucrainene sunt în retragere în ultimele luni în faţa unui inamic mai mare şi mai bine înarmat. "Satul Elizavtivka (...) a fost eliberat ca urmare a acţiunilor hotărâte ale unităţilor din grupul de forţe Sud", a anunţat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat de presă. Satul se află la aproximativ zece kilometri sud de Kurahove, un oraş muncitoresc pe care Moscova încearcă să îl cucerească de câteva săptămâni.

Cu o zi înainte, ministerul anunţase că forţele sale au cucerit satele Vesseli Gai, la sud de Kurahove, şi Puşkin, la sud de Pokrovsk, un oraş minier din Donbas şi un important centru logistic pentru armata ucraineană. În ciuda pierderilor grele, dar cu un număr de oameni şi arme superioare, ruşii şi-au accelerat înaintarea în Ucraina, în special în regiunea Doneţk, unde se află Kurahove şi Pokrovsk. În noiembrie, aceştia au cucerit mai mult teritoriu ucrainean decât în orice altă lună începând din martie 2022, potrivit unei analize AFP bazate pe datele Institutului pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA.

Unitatea ucraineană Hortiţia a raportat duminică "confruntări epuizante" în curs în oraşul Kurahove şi în jurul acestuia, precum şi mai la nord, în oraşul Ceasiv Iar, situat pe un deal, care a fost luat cu asalt. "Situaţia este complexă şi în schimbare. Trupele noastre se organizează în prezent pentru a îmbunătăţi situaţia tactică", a comentat această grupare militară pe reţeaua Telegram.

Putin s-a dezlănţuit asupra Occidentului şi în special a Statelor Unite

Putin a participat luni la o reuniune lărgită a Colegiului Ministerului Apărării, pentru a face bilanţul pe 2024 şi pentru a stabili "sarcini pentru consolidarea capacităţii de apărare şi dezvoltarea în continuare a forţelor armate", după cum precizează un comunicat al Kremlinului.

În alocuţiunea rostită cu această ocazie, Putin s-a dezlănţuit asupra Occidentului şi în special a Statelor Unite, pe care le-a acuzat că duc inclusiv un război hibrid împotriva Rusiei."Vedem că actuala administraţie americană şi aproape întregul colectiv occidental nu renunţă la încercările lor de a-şi păstra dominaţia globală şi continuă să-şi impună aşa-numitele reguli comunităţii mondiale, pe care le schimbă de fiecare dată, modificându-le după bunul plac. (...) Iar împotriva statelor nedorite, duc războaie hibride, pun în aplicare o politică de izolare, inclusiv în ceea ce priveşte Rusia. Într-un efort de a ne slăbi ţara şi de a ne provoca o înfrângere strategică, Statele Unite ale Americii continuă să pompeze arme şi bani în regimul practic ilegitim de la Kiev, trimit mercenari şi consilieri militari şi încurajează astfel escaladarea conflictului", a spus Putin, potrivit transcriptului alocuţiunii publicat pe site-ul Kremlinului.

Liderul rus a invocat inclusiv acumularea de trupe NATO în apropierea graniţelor Rusiei, susţinând, în mod fals, că în prezent ar fi 100.000 de soldaţi americani în Europa (în realitate, sunt 80.000) "În acelaşi timp, sub pretextul ameninţării mitice ruseşti, pur şi simplu îşi sperie populaţia că vom ataca pe cineva, deoarece tactica este foarte simplă: ne aduc la linia roşie, de la care nu ne mai putem retrage, începem să răspundem, iar apoi îşi sperie populaţia - pe vremuri, era ameninţarea sovietică, acum ameninţarea rusă. Între timp, ţările NATO însele îşi măresc cheltuielile militare. Grupurile tactice de atac ale alianţei sunt formate şi reunite în apropierea graniţelor Rusiei. Astfel, numărul trupelor americane din Europa a depăşit deja 100.000", susţine Putin.

Liderul de la Kremlin s-a arătat deranjat şi de parteneriatele pe care SUA le încheie în domeniul militar în regiunea Asia-Pacific. "Aspiraţiile NATO au depăşit de mult aşa-numita zonă a responsabilităţii sale istorice. În plus faţă de aşa-numitul flanc estic, alianţa îşi sporeşte prezenţa în regiunea Asia-Pacific. La îndemnul Statelor Unite se formează noi alianţe politico-militare, care subminează arhitectura de securitate stabilită de-a lungul deceniilor", a acuzat Putin.

El a continuat calificând drept îngrijorătoare ceea ce susţine că ar fi "activitatea SUA de a crea şi pregăti desfăşurarea în zone avansate a unor arme de atac de precizie terestre cu o rază de acţiune de până la 5.500 de kilometri. În acelaşi timp, se lucrează deja la redistribuirea şi desfăşurarea acestor sisteme de rachete în Europa şi în regiunea Asia-Pacific", a spus el.

"Reamintesc că astfel de măsuri erau anterior interzise prin Tratatul privind eliminarea rachetelor cu rază intermediară şi cu rază mai mică de acţiune, care a fost reziliat la iniţiativa Statelor Unite. Am afirmat în repetate rânduri că încetarea acestui tratat ar avea consecinţe negative asupra securităţii globale, dar am subliniat că nu vom desfăşura rachete cu rază medie şi mai scurtă de acţiune atât timp cât armele americane de acest tip nu apar în nicio regiune a lumii. De fapt, Rusia a luat aceste angajamente unilateral. Dar, aşa cum am spus deja, dacă Statele Unite încep să desfăşoare astfel de sisteme, toate restricţiile noastre voluntare vor fi ridicate", a anunţat Putin. "Având în vedere tensiunile geopolitice în creştere, suntem obligaţi să luăm măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea Rusiei şi a aliaţilor noştri. Facem acest lucru cu atenţie şi într-un mod echilibrat, fără a fi atraşi într-o cursă a înarmărilor la scară largă în detrimentul dezvoltării socio-economice a ţării noastre", a adăugat el.

Liderul de la Kremlin a menţionat că efectivele forţelor armate ruse au fost majorate la 1,5 milioane de militari, iar armata şi marina sunt reechipate "cu arme şi echipamente moderne într-un ritm accelerat. De exemplu, ponderea acestor arme în forţele nucleare strategice a ajuns deja la 95 %", susţine Putin, reamintind în context că a fost modificată doctrina nucleară rusă, dar dând asigurări că este în sensul unei "descurajări" nucleare.

"Astăzi este important să continuăm dezvoltarea progresivă şi sistemică a armatei şi a marinei, să atingem obiectivele operaţiunii militare speciale şi să fim pregătiţi pentru un răspuns prompt şi eficient la potenţialele provocări la adresa securităţii ţării noastre", a punctat Putin înainte de a trasa "sarcinile prioritare".

Sarcinile stabilite de Putin pentru apărarea rusă

1. Dezvoltarea forţelor nucleare strategice

"În primul rând, fără îndoială, forţele nucleare strategice rămân unul dintre instrumentele-cheie pentru menţinerea stabilităţii şi apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Rusiei. Vom continua să sprijinim dezvoltarea lor potenţială şi echilibrată şi vom depune eforturi pentru a crea noi sisteme şi complexe de forţe de descurajare. În acelaşi timp, este important să menţinem forţele nucleare non-strategice în stare de alertă permanentă şi să continuăm practica de a organiza exerciţii pentru a exersa utilizarea lor", a arătat Putin în faţa conducerii Ministerului Apărării.

2. Producţie în serie pentru Oreşnik

"În al doilea rând, am vorbit deja astăzi despre riscurile asociate cu desfăşurarea de către Statele Unite a rachetelor cu rază medie de acţiune în Europa şi în regiunea Asia-Pacific. Vom răspunde la astfel de ameninţări într-un mod cuprinzător. Cea mai importantă sarcină este să asigurăm detectarea la timp a lansării unor astfel de rachete şi interceptarea lor. În acelaşi timp, trebuie să punem la punct toate aspectele legate de producţia şi desfăşurarea în masă a unor astfel de sisteme interne de atac, inclusiv a sistemelor hipersonice. După cum bine se ştie, cea mai nouă armă puternică a Rusiei este sistemul de rachete cu rază medie de acţiune Oreşnik. În noiembrie, acesta a fost utilizat cu succes ca răspuns la loviturile de pe teritoriul ţării noastre cu utilizarea armelor occidentale: a fost utilizată o rachetă balistică în echipament hipersonic non-nuclear. Producţia în serie a unor astfel de complexe pentru a proteja securitatea Rusiei şi a aliaţilor noştri ar trebui să fie asigurată în viitorul apropiat. Şi acest lucru va fi cu siguranţă făcut" , a spus Putin.

3. Profesionalizarea armatei

"A treia sarcină: este necesar să se introducă mai activ experienţa dobândită în cursul unei operaţiuni militare speciale în pregătirea de luptă a trupelor şi în programele instituţiilor de învăţământ militar superior. În acelaşi timp, este necesar să se îmbunătăţească metodele de desfăşurare a operaţiunilor militare, să se clarifice documentele statutare fundamentale, să se ridice nivelul de competenţă în ceea ce priveşte armele şi echipamentele şi să se îmbunătăţească eficienţa gestionării trupelor, în special în legăturile tactice şi operaţional-tactice. Aş dori să subliniez încă o dată că ofiţerii şi sergenţii talentaţi, care şi-au dovedit calităţile într-o situaţie de luptă dificilă, ar trebui să devină nucleul personalului de comandă al forţelor armate, precum şi profesorii din instituţiile militare de învăţământ", a spus Putin.

4. Reparaţii mai rapide şi retehnologizare

"În al patrulea rând. Experienţa de a conduce o operaţiune militară specială ar trebui să fie pe deplin luată în considerare la stabilirea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea armelor şi echipamentelor interne şi a tacticilor de utilizare a acestora. De exemplu, sistemele de arme de înaltă precizie utilizează noi metode de ghidare a rachetelor la sfârşitul zborului, ceea ce a făcut posibilă utilizarea acestora împotriva obiectivelor complexe şi fortificate şi utilizarea lor cu succes. Imunitatea la interferenţe a echipamentelor de la bordul armelor cu rachete a fost îmbunătăţită semnificativ şi au fost elaborate noi modalităţi de comunicare a sarcinilor de zbor. În viitor, este necesar să le calculăm în timp real pe ţinte identificate prompt - o sarcină extrem de importantă pentru complexul nostru industrial de apărare. Voi menţiona şi acest lucru

O altă inovaţie importantă a fost schimbul direct de informaţii între unităţile direct implicate în operaţiunea specială şi organizaţiile complexului industriei de apărare, pe care tocmai le-am menţionat. Ca urmare, pentru o serie de produse, timpul mediu pentru eliminarea defectelor identificate este acum de cinci până la şapte zile. Dar acest lucru nu este suficient: trebuie să mergem şi mai repede.

Există evoluţii pozitive în ceea ce priveşte organizarea reparării echipamentelor, adaptarea acestora la cerinţele situaţiei de luptă. Dar, desigur, există şi probleme, ele rămân - trebuie rezolvate în mod consecvent. Şi, desigur, trebuie să continuăm să facem tot ce este necesar pentru a accelera introducerea tehnologiilor avansate şi a altor inovaţii în sfera militară", a detaliat Putin.

5. Comunicaţii mai bune

"În al cincilea rând. Pentru a reduce timpul necesar pentru luarea deciziilor în gestionarea unităţilor pe câmpul de luptă, a fost creat un sistem de schimb de informaţii între servicii bazat pe dispozitive mobile, care şi-a demonstrat eficienţa. Peste 6.500 de astfel de sisteme au fost deja livrate trupelor. Ca urmare a utilizării acestora, timpul de atribuire a sarcinilor a scăzut de o dată şi jumătate până la două ori. Acum, prin introducerea dezvoltărilor avansate în complexul militar-industrial, este necesar să se formeze cât mai curând posibil un circuit informaţional unificat care să unească informaţiile şi mijloacele de înfrângere la nivelurile strategic, operaţional şi tactic de comandă", a declarat Putin.

6. Dezvoltarea dronelor

"În al şaselea rând. Este necesară creşterea producţiei de complexe robotice şi de sisteme fără pilot de diferite clase şi tipuri. La începutul operaţiunii speciale, am avut probleme în acest domeniu: unele eşantioane s-au dovedit a fi costisitoare şi dificil de operat. Astăzi, câteva mii de drone de diferite scopuri sunt livrate trupelor în fiecare zi. Trebuie să îmbunătăţim în continuare caracteristicile lor de luptă şi operaţionale. Nu este mai puţin important să instruim operatorii acestor complexe, să îi instruim în cadrul unor programe dezvoltate pe baza experienţei operaţiunilor de luptă reale" , a subliniat liderul de la Kremlin.

7. Parteneri şi aliaţi

"Şi în al şaptelea rând. Trebuie să continuăm şi să extindem în continuare cooperarea militară şi tehnico-militară cu aliaţii şi partenerii, cu cei care sunt gata şi dispuşi să lucreze cu noi, adică majoritatea ţărilor lumii", a punctat Putin, care s-a adresat audienţei cu "dragi tovarăşi". În sală era prezent şi patriarhul Kirill.

În încheiere, Putin a subliniat că prioritatea în activitatea tuturor organismelor guvernamentale ar trebui să fie "abordarea problemelor sociale ale participanţilor la operaţiunea specială şi îngrijirea familiilor celor care au murit sau care au fost grav răniţi în cursul operaţiunilor de luptă".

