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Video Răsturnare de situaţie în cazul româncei găsite spânzurată în Italia. Ce au găsit poliţiştii în casa iubitului

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Editor Ana Maria Munteanu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 16:52 | Modificat la 21.10.2026, 17:58

Moartea suspectă a unei românce a deschis o anchetă complicată în Italia. Maria Ionescu a fost găsită spânzurată într-o livadă de măslini în apropierea unei benzinării din care dispăruse cu o zi înainte, în urma unui conflict cu soţul ei. Deşi iniţial, cazul a fost tratat ca o sinucidere, un detaliu important a răsturnat cu totul ancheta. Pe gâtul partenerului ei italian a fost descoperită o rană, iar acasă la el mai multe prosoape pătate de sânge. 

Partenerul femei nu a fost anunțat oficial ca suspect, însă anchetatorii verifică toate ipotezele. Bărbatul a fost audiat aproape cinci ore, pentru că, pe lângă rana pe care o avea la gât, în locuința lui s-au găsit mai multe prosoape pătate de sânge. 

La audieri, individul a încercat să explice ce s-a întâmplat în dimineața dispariției. Mai exact, că a oprit să ia micul dejun la o benzinărie, iar când au vrut să plece, femeia i-ar fi spus că și-a uitat fularul și s-a întors să-l recupereze.

Nu a mai revenit la mașină, autoritățile au fost anunțate și au început căutările. Așa ajungem la a doua zi, când trupul femei a fost găsit în livada de măslini, într-o zonă izolată, la aproximativ 1,5 km de autostradă. Există în presa italiană și informația că ar fi avut loc o ceartă între victimă și partener în parcarea benzinăriei, informație care este încă în curs de verificare.

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Așadar, ancheta continuă, autopsia a fost efectuată, se așteaptă rezultatele și, între timp, polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Ana Maria Munteanu
Ana Maria Munteanu
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