Reacţia Ambasadei SUA după ce Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur: E primul actor de origine română care obține acest premiu prestigios

"Felicitări actorului româno-american Sebastian Stan pentru câștigarea Globului de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal, cu interpretarea sa din filmul "A Different Man". Astfel, el devine primul actor de origine română care obține acest premiu prestigios. În discursul său de acceptare, Sebastian Stan a subliniat nu doar legăturile sale cu România, declarând cu emoție "România, te iubesc!", dar și importanța incluziunii și acceptării persoanelor cu dizabilități", este mesajul publicat de Ambasada SUA de la Bucureşti pe contul de Facebook.

Sebastian Stan: "Acest premiu este pentru mama. România, te iubesc!"

Sebastian Stan a câştigat primul său Glob de Aur, duminică, la Los Angeles, luând acasă trofeul pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie pentru rolul din "A Different Man". În discursul său, Stan i-a implorat pe spectatori să ţină cont de prejudecăţile sociale faţă de persoanele cu handicap.

În filmul "A Different Man" al regizorului Aaron Schimberg, Stan îl interpretează pe Edward, un actor aspirant care suferă de neurofibromatoză, o afecţiune genetică care determină creşterea tumorilor pe piele şi pe oase. El joacă în film alături de un remarcabil Adam Pearson, care are neurofibromatoză în viaţa reală.

"Aaron Schimberg şi Adam Pearson acasă, mi-aş dori să fiţi aici. Împărtăşesc asta cu voi. Vă mulţumesc pentru încrederea voastră", a început Stan în discursul său de acceptare. "Ignoranţa şi disconfortul nostru în jurul dizabilităţii şi desfigurării trebuie să înceteze acum. Trebuie să le normalizăm şi să continuăm să ne expunem [şi copiii noştri] la ele. Să încurajăm acceptarea. Un mod în care putem face asta este să continuăm să susţinem poveştile care sunt incluzive".

Stan a făcut o remarcă şi pentru celălalt film al său, "The Apprentice". El este nominalizat la categoria cel mai bun actor într-un film dramă pentru interpretarea unui tânăr Donald Trump. "Acesta nu a fost un film uşor de făcut. Nici "The Apprentice", celălalt film din care am avut norocul să fac parte şi în care sunt mândru să joc", a continuat Stan. "Acestea sunt subiecte dificile, dar aceste filme sunt reale şi sunt necesare. Nu ne putem teme şi nu putem privi în altă parte".

Stan a mulţumit, de asemenea, A24, echipei sale, managerului său de 27 de ani şi mamei şi tatălui său vitreg. "Premiul este pentru mama care a plecat din România în căutarea unei vieţi mai bune şi mi-a dat totul. Şi pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulţumesc, că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! România, te iubesc!". El i-a adresat şi iubitei sale un mesaj: "Annabell, te iubesc!".

"Sunt oarecum uimit", a declarat Stan pentru Variety după ce nominalizările au fost anunţate luna trecută. "Ambele filme au avut călătorii atât de interesante şi dificile. Am făcut "A Different Man" acum doi ani şi a fost amânat din cauza grevei. Faptul că suntem încă aici - iar "Apprentice" a fost un film care a încercat să fie realizat timp de cinci ani - este extrem de emoţionant şi gratificant".

Stan este unul dintre cei trei nominalizaţi pentru dublă interpretare la premiile din acest an, alături de Selena Gomez pentru "Emilia Pérez" şi "Only Murders in the Building", precum şi Kate Winslet cu "Lee" şi "The Regime". Anterior fusese nominalizat pentru interpretarea lui Tommy Lee (alături de Lily James în rolul Pamela Anderson) în serialul Hulu "Pam & Tommy".

"A Different Man", al scenaristului şi regizorului Schimberg, a debutat anul trecut la Sundance. Stan a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun rol principal la Festivalul de Film de la Berlin, iar filmul a câştigat premiul pentru cel mai bun film la Gotham Awards în toamnă. La categoria la care a fost selectat Sebastian Stan au mai fost nominalizaţi Jesse Eisenberg ("A Real Pain"), Hugh Grant ("Heretic"), Gabriel LaBelle ("Saturday Night"), Jesse Plemons ("Kinds of Kindness") şi Glen Powell ("Hit Man").

