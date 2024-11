Rezultate alegeri SUA 2024. Elon Musk, proprietarul SpaceX, Tesla şi X, a urmărit rezultatele alegerilor împreună cu Donald Trump la vila acestuia din Mar-a-Lago, Florida. Printre invitaţi s-au numărat și Dana White, președintele UFC, prezentatorul conservator Tucker Carlson, Eduardo Bolsonaro, fiul fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, Nigel Farage, liderul partidului de extremă dreapta britanic Reform U.K. şi prieten al lui Trump, precum şi omul de afaceri Vivek Ramaswamy, un alt aliat republican al lui Donald Trump.

O glumă făcută de miliardar în noaptea alegerilor a strâns aproape 50 de milioane de vizualizări pe Twitter. Cel mai bogat om din lume a postat o poză "meme" cu el cărând o chiuvetă în biroul oval de la Casa Albă. "Obișnuiți-vă cu ideea!" a fost mesajul său, folosind un joc de cuvinte popular în limba engleză. "Let that sink in" (n.r. sink = chiuvetă) se referă la un proces de analiză și acceptare a lucrurilor care se întâmplă. Musk a făcut aceeaşi glumă în urmă cu 2 ani când a cumpărat Twitter. Atunci a intrat în sediul din San Francisco cu o chiuvetă în brațe.

CEO-ul X a postat o poză în care apare alături de Donald Trump și Dana White, șeful UFC cu mesajul "Viitorul o să fie senzațional".

Elon Musk şi-a anunțat public susţinerea pentru Donald Trump în urma tentativei de asasinat de pe 13 iulie și a participat la mai multe mitinguri din campania electorală. Mai mult, a postat frecvent pe platforma X mesaje de susținere la adresa lui.

În timpul discursului pe care l-a susţinut la sediul său de campanie din Florida, atunci când a anunțat că a câștigat alegerile în SUA, Trump a adus laude personalităţilor importante care l-au susținut, precum Robert F. Kennedy şi Elon Musk, descris drept un "geniu". Senatorul JD Vance, a spus că rezultatul alegerilor, care l-au pus pe Trump din nou în fotoliul de la Casa Albă, este "cea mai mare revenire politică din istoria SUA". Dana White, CEO-ul UFC, a subliniat puterea de care a dat dovadă Trump în faţa acuzaţiilor şi persecuţiei politice.

