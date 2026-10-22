Final de proces în cazul morţii Carlei Georgescu, studenta româncă găsită fără viaţă chiar de ziua ei într-un campus din Marea Britanie. Nathan Owens, tatăl vitreg ale fetei, este vinovat de crimă. Juriul a dat verdictul după 3 ore de deliberări, în faţa dovezilor înfiorătoare aduse de procurori. Owens nu vrut să facă niciun fel de declaraţie, nici în timpul procesului, nici după aflarea verdictului. Anchetatorii au demonstrat însă că bărbatul dezvoltase o obsesie sexuală pentru tânăra de 19 ani şi spun că ar fi comis crima pentru că nu voia să o piardă.

În fața instanței, Nathan, tatăl vitreg al Carlei, suspectul principal al crimei, a ales să păstreze tăcerea. La fel ca în momentul arestării, nu a oferit nicio explicație, nici măcar în fața probelor prezentate de acuzare. Tăcut a fost şi în momentul în care a primit verdictul: vinovat. Dovezile strânse de procurorii britanici în cazul morţii Carlei Georgescu sunt însă greu de combătut. Iar faptele lui Nathan Owens, principalul suspect, imposibil de justificat. Bărbatul luase masa cu fiica lui vitregă în ziua dinaintea crimei. Neobişnuită a fost însă vizita făcută în căminul în care aceasta locuia la ora 4 dimineaţa, fără ca soţia sa, mama fetei, să fie anunţată.

Apărarea vine însă cu o altă ipoteză

La fel de ciudată este ţinuta în care bărbatul apare în imagini: Owens are capul şi o parte din chip acoperite de o pătură. Procurorii au mai sesizat că laptopul Carlei, nerecuperat deocamdată, a fost deconectat de la internet la ora 5 şi 19 minute, iar individul a fost văzut părăsind căminul la ora 5 şi jumătate ascuns de o umbrelă, cu două genţi şi încălţat în pantofii sport ai fetei. Carla a fost găsită moartă ore mai târziu, după ce mama ei nu a reuşit să ia legătura cu ea şi a alertat serviciul de securitate al campusului. În timpul anchetei, poliţiştii au găsit urmele de ADN ale bărbatului pe podeaua camerei şi pe corpul tinerei de 19 ani. Pantalonii ei de pijama şi cei de trening, în care individul venise la cămin, nu au fost găsiţi. Au fost descoperite însă obiecte personale ale Carlei, inclusiv lenjeria de pat, aruncate la gunoi. În faţa dovezilor prezentate la Tribunalul din Preston, Owens nu a spus nimic în apărarea sa. O dovadă în plus că el este vinovatul, spun procurorii, convinşi că individul dezvoltase o obsesie sexuală pentru fiica vitregă şi nu a acceptat faptul că aceasta cunoscuse pe cineva.

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Apărarea vine însă cu o altă ipoteză. Avocații susțin că tânăra de 19 ani era afectată de moartea recentă a tatălui biologic și că vorbise în trecut despre autovătămare. Aceștia insistă pe varianta unei sinucideri, în contradicție totală cu acuzațiile procurorilor. Deşi tatăl vitreg al Carlei nu recunoaşte crima, procurorii au de partea lor nenumăratele imagini cu tânăra stocate în calculatorul lui Owens: individul a fotografiat-o adesea prin casă şi a modificat imagini cu caracter sexual peste care a suprapus chipul Carlei. Şocant este şi faptul că îşi confecţionase o păpusă sexuală pe care o îmbrăcase cu o cămașă de noapte a Carlei. De altfel, una dintre întrebările procurorilor a fost dacă a încercat să o trateze pe victima lui "ca pe una dintre păpușile sale", iar crima s-ar fi produs când aceasta a spus "Nu".

Acuzarea a insistat şi pe ipoteza că Nathan Owen ar fi decis să acţioneze tocmai pentru că victima sa cunoscuse pe cineva şi mărturisise că va avea o întâlnire romantică în România unde urma să călătorească următoarea zi. "Știa că era ultima lui șansă să o prindă înainte să plece în România" au spus procurorii în pledoaria finală. Iar aceasta a convins juriul care, după trei ore de deliberare a decis verdictul. Mâine va afla şi sentinţa.