Referendum în provincia canadiană Alberta. Locuitorii decid dacă inițiază procesul de separare de Canada

Locuitorii provinciei canadiene Alberta, bogată în petrol, votează luni într-un referendum fără forță juridică pentru a decide dacă rămân parte din Canada sau inițiază un proces care ar duce la un al doilea referendum, care ar avea caracter legal obligatoriu, privind separarea.

Sondajele recente au indicat un procent ridicat, de circa 70% din locuitori, favorabili rămânerii provinciei Alberta în cadrul Canadei, în timp ce aproximativ 20% au susţinut separarea, iar restul s-au declarat nehotărâţi, informează dpa, potrivit Agerpres.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, prim-ministrul canadian Mark Carney şi principalele două partide din Canada s-au exprimat în mod repetat împotriva secesiunii.

În schimb, sprijinul pentru mişcarea de independenţă a venit din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump.

Articolul continuă după reclamă

Alberta, o provincie cu aproximativ cinci milioane de locuitori, are în jur de 3,1 milioane de alegători cu drept de vot, conform autorităţii provinciale pentru alegeri Elections Alberta.

Secţiile de votare se deschid la ora 9:00 (15:00 GMT) şi se închid la ora 18:00, deşi votul prin corespondenţă şi cel în avans, la faţa locului, a avut deja loc.

Cetăţenii vor decide asupra unui total de 10 întrebări, prima referindu-se la chestiunea secesiunii.

Primele rezultate ar putea fi disponibile chiar de marţi, potrivit oficialilor electorali.

Calgary, cu o populaţie de aproximativ 1,68 milioane de locuitori, este cel mai mare oraş din Alberta, urmat de capitala provinciei, Edmonton, cu 1,28 milioane de locuitori.

Provincia Alberta este cunoscută şi pentru parcurile naţionale din Munţii Stâncoşi, care atrag turişti din întreaga lume.

Alberta are unii dintre cei mai conservatori alegători din Canada, iar un grup care susţine independenţa pe motive culturale şi economice există de ani de zile. Unii reprezentanţi ai industriei petroliere se simt constrânşi de reglementările de mediu, în timp ce mulţi protestatari care s-au opus restricţiilor legate de coronavirus şi de obligativitatea vaccinării s-au alăturat ulterior mişcării pentru independenţă.

Deşi mişcarea reprezintă de mult timp o minoritate în rândul locuitorilor din Alberta, ea a reuşit să o convingă pe Danielle Smith, premierul conservator al provinciei, să convoace referendumul. Danielle Smith însăşi a susţinut constant rămânerea provinciei Alberta în cadrul Canadei.