Elizabeth şi Tom îşi doreau o casă cu o curte generoasă pentru ca cei doi copii să se poată juca în voie. Însă şi-au dat seama că visul lor e departe de a se împlini din cauza banilor, scrie BBC .

În loc să se dea bătuţi, cei doi soţi din Vancouver unul dintre cele mai scumpe oraşe din Canada, au găsit o soluţie cu care mulţi nu ar fi tocmai confortabili. Au căutat o altă familie cu copii mici, pe care nu o cunoșteau deloc, și i-au propus să cumpere împreună o locuință, să împartă cheltuielile și să locuiască sub același acoperiș.

"Voiam o casă cu o curte suficient de mare pentru o trambulină, într-un cartier de unde să putem ajunge pe jos în diferite locuri. Dar nu ne-o permiteam", povestește Elizabeth, care lucrează ca manager de proiect în domeniul sănătății. Cu un buget de un milion de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 700.000 de dolari americani, familia putea spera cel mult la un apartament mic, cu balcon.

Așa că Elizabeth a venit cu ideea de a cumpăra o locuință împreună cu o altă familie.

Articolul continuă după reclamă

Au făcut economii de zeci de mii de dolari

Cei doi au publicat un anunț, însă au trecut doi ani până când au găsit o familie cu care să se înțeleagă. În 2023, cele două familii au cumpărat împreună o casă individuală cu șase dormitoare, în valoare de 1,85 milioane de dolari canadieni.

Au împărțit avansul de 250.000 de dolari, iar acum plătesc fiecare jumătate din rata lunară la bancă, în valoare totală de 3.900 de dolari canadieni. La fel procedează și cu facturile sau alte cheltuieli, inclusiv reparațiile necesare în locuință.

Elizabeth spune că înțelegerea le-a adus ambelor familii economii de zeci de mii de dolari.